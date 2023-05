Le Samsung Galaxy S23 FE pourrait avoir le même appareil photo principal que le Galaxy S23 5G, selon une fuite

Selon une fuite du support GalaxyClub, le nouveau Samsung Galaxy S23 FE montera le même appareil photo principal de 50 MP qui équipe le Galaxy S23 5G.

Le Samsung Galaxy S21 FE est le dernier haut de gamme abordable de la firme à ce jour

Après avoir mis en vente ses trois nouveaux fleurons d’ici 2023, les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, le géant coréen concentre désormais ses efforts sur le lancement du quatrième membre de la série Galaxy S23, un Samsung Galaxy S23 FE de qui ont déjà révélé quelques détails comme son processeur ou son prix.

Pues bien, ahora, gracias al medio Android Authority, acabamos de conocer que el nuevo gama alta asequible de Samsung podría montar la misma cámara principal que el Galaxy S23 5G, toda una mejora respecto a su antecesor, un Samsung Galaxy S21 FE que ya analizamos à l’époque.

L’appareil photo principal du Galaxy S23 FE monte d’un cran par rapport à son prédécesseur

Une fuite récente du média spécialisé GalaxyClub vient de révéler que le futur Samsung Galaxy S23 FE aurait le même appareil photo principal que le produit phare le plus sobre de la marque, le Samsung Galaxy S23 5G.

Ainsi, selon ces informations, le Samsung Galaxy S23 FE sera équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, contre le capteur de 12 mégapixels de son prédécesseur, le Samsung Galaxy S21 FE.

Comme pour le reste des fonctionnalités du Galaxy S23 FE et selon les fuites précédentes, ce nouveau terminal haut de gamme bon marché de la société coréenne aura un processeur Exynos 2200, le même chipset que nous avons vu dans les modèles européens du Galaxy S22 , qui sera accompagné de deux versions de 6 et 8 Go de RAM et d’autant de variantes de stockage interne de 128 et 256 Go et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Concernant son lancement, le Samsung Galaxy S23 FE devrait être présenté après les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 qui arriveraient en juillet, il est donc fort probable que le nouveau haut de gamme abordable de Samsung ne soit officiel qu’au dernier trimestre de l’année.

