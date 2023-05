Alertes d’urgence sur Twitter Demi-tour ; Musk menace NPR

Les alertes d’urgence de Twitter ont été l’une des victimes du fait que l’entreprise a commencé à facturer l’accès à l’API qui permet le tweet automatique. De nombreux services publics et entreprises de transport faisaient face à des factures inabordables pour continuer à utiliser le service.

Twitter a maintenant annoncé un revirement partiel à ce sujet, bien que les détails restent flous…

Alertes d’urgence sur Twitter

Twitter propose depuis longtemps une API (interface de programmation d’applications) qui permet aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux agences gouvernementales de connecter leurs systèmes d’alerte au réseau social. Cela indique qu’une organisation peut créer une seule alerte qui est ensuite automatiquement envoyée aux applications, aux abonnés aux SMs et aux utilisateurs de Twitter.

Les alertes d’urgence couvrent tout, des conditions météorologiques extrêmes aux catastrophes naturelles en via les incidents majeurs tels que les incendies de bâtiments.

D’autres organismes publics et entreprises de transport utilisent l’API pour fournir des informations sur les interruptions de service, les fermetures de gares, etc.

Facturation pour l’accès à l’API

Twitter a annoncé le mois dernier qu’il commencerait à facturer l’accès à l’API, bien qu’un niveau gratuit resterait pour une utilisation limitée.

Alors que certaines organisations ont pu conserver leurs tweets dans les limites de l’allocation gratuite, d’autres n’ont pas pu le faire. Cela inclut ceux qui interfacent leurs systèmes de support client avec Twitter, pour permettre au public de tweeter des questions et d’obtenir des réponses. The Verge rapporte que certaines agences – probablement celles qui font cela – ont potentiellement dû faire face à des factures de 42 000 $ par mois.

De plus, Twitter a suspendu unilatéralement certains comptes qui utilisaient l’API, comme le National Weather Service. Un certain nombre d’entreprises de transport ont également constaté qu’elles souffraient d’un accès intermittent à l’API, notamment la Metropolitan Transportation Authority (MTA) et Bay Area Rapid Transit (BART).

Twitter annonce un demi-tour pour certains utilisateurs

Le compte des développeurs Twitter hier tweeté un demi-tour partiel sur cette politique, certaines organisations conservant un accès gratuit.

L’un des cas d’utilisation les plus importants de l’API Twitter a toujours été l’utilité publique. Les services gouvernementaux ou publics vérifiés qui tweetent des alertes météorologiques, des mises à jour de transport et des notifications d’urgence peuvent utiliser l’API, à ces fins critiques, gratuitement.

Le journaliste de CNN Brian Fung n’a pas tardé à souligner l’imprécision de la déclaration :

Est-ce que « gouvernement vérifié » dans ce contexte indique que le compte gouvernemental doit être un abonné bleu Twitter vérifié afin d’accéder gratuitement à l’API ? – Brian Fung (@b_fung) 2 mai 2023

The Verge a également observé qu’une autre interprétation serait que l’organisation elle-même pourrait exiger une vérification, ce qui coûte 1 000 $/mois.

Ce que l’entreprise entend exactement par « vérifié » n’est pas clair. Cela s’applique-t-il uniquement si l’agence a activé un nouveau compte « vérifié », et doit-elle payer pour obtenir des coches sur tous les sous-comptes qui peuvent nécessiter un accès à l’API ?

Musk menace de retirer le compte Twitter de NPR

Dans des informations Twitter indépendantes, Elon Musk a menacé de retirer le compte Twitter de l’organisation de médias indépendante à but non lucratif NPR (National Public Radio).

NPR a cessé de tweeter après que Musk ait qualifié son compte de « média financé par l’État » – une étiquette inexacte qui l’a placé dans la même catégorie que les agences de « presse » contrôlées par le Parti communiste chinois. PBS, la Société Radio-Canada et d’autres ont pris la même mesure.

Musk a maintenant envoyé un e-mail à un journaliste de NPR, menaçant de lui retirer son compte @NPR à moins qu’il ne reprenne ses tweets.

Dans un e-mail du mardi, Musk a écrit: « Alors, NPR va-t-il recommencer à publier sur Twitter, ou devrions-nous réaffecter @NPR à une autre entreprise? » […] Dans une série d’e-mails envoyés à ce journaliste, Musk a déclaré qu’il transférerait le compte principal du réseau sur Twitter, sous le pseudonyme @NPR, à une autre organisation ou personne. L’idée a choqué même les observateurs de longue date du style de leadership impulsive et erratique de Musk. La remise de comptes établis à des tiers présente un risque sérieux d’usurpation d’identité et pourrait mettre en péril la réputation d’une entreprise, ont déclaré des experts des médias sociaux.

