Nouveaux Motorola Moto G 5G (2023) et Moto G Stylus (2023) : c’est l’entrée de gamme de Motorola pour cette année

Les nouveaux Motorola moto G 5G (2023) et moto G Stylus sont désormais officiels. Découvrez ici toutes ses caractéristiques, détails et tarifs.

Le design complet du nouveau Motorola Moto G 5G (2023)

Une fois que les grands fabricants de smartphones ont déjà présenté leurs paris dans la gamme haut de gamme pour ce 2023, peu à peu les différentes marques lancent leurs alternatives dans la gamme milieu de gamme et bas de gamme et la dernière a été la société chinoise Motorola .

Ainsi, la filiale de Lenovo vient de présenter à la société ses nouveaux terminaux d’entrée de gamme, les moto G 5G (2023) et moto G Stylus, deux appareils qui se distinguent par des écrans fluides et des batteries de grande capacité.

Motorola Moto G 5G (2023) et Motorola Moto G Stylus (2023) : toutes les infos

Le modèle le plus sobre des deux que Motorola vient de présenter est le Moto G Stylus (2023), un terminal avec un stylet intégré qui ne diffère pas beaucoup du modèle de l’année dernière, puisqu’il dispose d’un grand écran LCD IPS de 6,5 pouces avec HD+ résolution de 1 600 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 hertz, avec un processeur bas de gamme, un MediaTek Helio G85 non compatible avec les réseaux 5G, qui est accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible via microSD cartes jusqu’à 1 To de capacité et avec une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Dans la section photographique, le Motorola Moto G Stylus (2023) s’engage sur un double module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 qui doit enregistrer une vidéo 1080p à 30 FPS et un capteur de profondeur de 2 mégapixels et par une caméra frontale de 8 mégapixels.

Quant au reste des caractéristiques du Moto G Stylus (2023), il faut souligner qu’il a une résistance à l’eau, un double haut-parleur stéréo compatible Dolby Atmos, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, une prise casque 3,5 millimètres et Android 13 en tant que système opérant sous la couche de la marque, My UX.

Pour sa part, le Motorola Moto G 5G (2023) est un cran au-dessus du modèle précédent, car il est équipé d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ de 1 600 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec un Processeur Qualcomm Snapdragon 480+ qui prend en charge la connectivité 5G et est bien pris en charge par 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, qui peut également être étendue avec des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Au niveau photographique, le Motorola Moto G 5G (2023) dispose d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal est un capteur principal de 48 mégapixels, qui est accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur macro de la même résolution. Comme dans le modèle précédent, ce nouveau Motorola Moto G mise également sur une caméra selfie de 8 mégapixels.

Le reste des spécifications du Motorola Moto G 5G (2023) sont très similaires à celles du Motorola Moto G Stylus, puisqu’il a une résistance à l’eau, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, un double haut-parleur stéréo avec prise en charge de Dolby Atmos et une prise casque jack 3,5 mm.

Motorola Moto G 5G (2023) et Motorola Moto G Stylus (2023) : disponibilité et prix

Motorola vient de lancer le Moto G 5G (2023) et le Moto G Stylus aux États-Unis et on ne sait toujours pas quand ils arriveront en France.

Les prix officiels de lancement sur le marché des nouveaux mobiles bas de gamme de Motorola sont les suivants :

Motorola Moto G 5G (2023) : 249 dollars, environ 225 euros actuellement

Motorola Moto G Stylus (2023) : 199 dollars, environ 180 euros actuellement

