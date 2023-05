Ne pensez même pas à utiliser de l’eau : c’est le meilleur moyen de nettoyer l’extérieur de votre Xiaomi sans endommager l’écran, les boutons ou les haut-parleurs

Il se passe quelque chose avec les téléphones mobiles qui se produit également avec les smartwatches, mais pas avec de nombreux autres appareils. Il arrive qu’on les porte toute la journée, qu’on les touche tout le temps et qu’on les supporte partout. Et ils deviennent très sales. C’est normal, mais c’est que les mobiles sont ennemis de l’eau par leur propre construction, ce qui complique leur entretien. Gardez-les propres, en parlant clairement.

Nous allons donc vous donner quelques conseils pour pouvoir nettoyer votre mobile de l’extérieur sans qu’il subisse de dommages. Sans rayer l’écran, sans abîmer les boutons ou sans appliquer de l’eau, qui peut accidentellement se retrouver à l’intérieur de notre Xiaomi et alors mieux vaut avoir un budget pour une réparation ou pour en acheter un nouveau.

La meilleure façon de nettoyer votre mobile sans endommager l’écran, les boutons ou les autres ports

Comme nous vous l’avons dit, le nettoyage du mobile est un problème lorsque l’eau entre en jeu. L’eau produit de la corrosion lorsqu’elle entre en contact avec les circuits internes de tout téléphone mobile, et Xiaomi n’en est pas exempt. Un cas particulier est celui des téléphones portables résistants à l’eau mais rappelons que cette résistance se perd avec le temps, et que tout téléphone portable est susceptible de « se noyer ». Mais nous avons ici un puissant allié, l’alcool.

L’alcool est non seulement un produit désinfectant puissant, mais il ne se corrode pas et ne laisse pas de traces lorsqu’il s’évapore. C’est pourquoi il est idéal pour nettoyer notre mobile à l’extérieur. Nous trempons un chiffon doux dans de l’alcool et nous pouvons procéder à un nettoyage en profondeur du téléphone, qui ne subira aucun dommage. Rappelez-vous à ce stade que vous devez éviter d’utiliser du papier absorbant. Le papier de cuisine contient de la fibre de verre et cela rayera l’écran de notre mobile.

Et si je n’ai pas d’alcool à la maison ? L’alcool éthylique, bien sûr, le genre que vous avez dans une armoire à pharmacie. N’utilisez pas une bouteille de rhum. Si vous n’avez pas d’alcool à la maison, vous en avez. L’eau de Cologne pour le bain, par exemple, est un excellent substitut à l’alcool pur (ou presque pur). Vous pouvez tremper le chiffon dans de l’eau de Cologne et l’utiliser comme liquide de nettoyage. Et en cadeau, votre mobile sentira bon pendant au moins quelques heures. Ce n’est pas peu.

Concernant les boutons mobiles, qui ont tendance à accumuler la saleté sur les bords, il est préférable d’utiliser le même alcool mais dans ce cas, pas un chiffon mais une brosse à dents. S’il s’agit de poils doux, c’est mieux. Vous pouvez également utiliser un petit pinceau si la peinture est l’un de vos passe-temps. Cela vous aidera également à nettoyer le port de charge du téléphone et même les haut-parleurs. Comme nous l’avons dit, l’alcool s’évapore et ne laisse aucun résidu. C’est parfait.

Eh bien, qu’en est-il des objectifs de l’appareil photo ? Vous pouvez utiliser la même méthode que pour l’écran, un chiffon imbibé d’alcool ou d’eau de Cologne. Mais si vous voulez être encore plus délicat, n’importe quel chiffon pour nettoyer les lunettes peut être utilisé. Ils sont conçus pour ne pas endommager le verre, c’est-à-dire le revêtement de l’appareil photo de votre Xiaomi. Un peu de vapeur, quelques passages et vous aurez l’appareil photo propre comme un sifflet.

Ce sont quelques astuces, que nous considérons comme les meilleures. Vous pouvez en utiliser d’autres que vous connaissez, si vous le souhaitez, mais n’oubliez pas que pour nettoyer l’écran, vous ne devez rien utiliser qui puisse le rayer. Cela inclut le papier de cuisine et autres tissus rugueux. Et pour nettoyer les ports, vous ne devez rien utiliser qui pourrait les endommager, évitez donc autant que possible d’y introduire des objets. Au maximum, un passage avec la brosse à dents. Xiaomi dispose d’un système de nettoyage des haut-parleurs, soit dit en passant, automatique. Vous pouvez le mettre en pratique parce que cela fonctionne.

