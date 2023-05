Adieu les secrets : la tablette Google Pixel peut être vue dans sa première image officielle

Le leaker bien connu Evan Blass a partagé sur Twitter une série d’images de la nouvelle tablette Google Pixel en rose qui confirment à la fois son design et son interface.

La nouvelle tablette Google Pixel en blanc

En janvier dernier, on apprenait que la firme de Mountain View allait lancer cette année, en plus du Google Pixel 7a et du Pixel 8, deux nouvelles tablettes, les premières de la famille Pixel, la Google Pixel Tablet et la Google Pixel Tablet Pro déjà comme nous nous rapprochons de Google I/O 2023, plus de détails à leur sujet sont révélés.

Ainsi, après avoir connu le prix en Europe de la Google Pixel Tablet, voilà qu’une nouvelle fuite, qui a été partagée par 9to5Google, vient de dévoiler le design du modèle de base avec la publication de sa première image officielle.

La tablette Google Pixel dévoilée

Fuite notoire Evan Blass a récemment posté un tweet dans lequel il nous montre la première image officielle de la nouvelle tablette Google Pixel en position horizontale, que nous vous laissons sous ces lignes.

Sur cette image, vous pouvez voir la nouvelle tablette Google avec des lunettes blanches à l’avant et avec un ton rose sur ses lunettes latérales et à l’arrière, révélant ainsi l’une des quatre options de couleur du nouveau grand appareil G.

De même, sur cette photo, on peut également voir que la tablette Google Pixel aura un écran aux coins arrondis qui sera flanqué d’un trou dans l’écran où se trouvera sa caméra selfie et avec un côté gauche où le chargement USB Type C port sera situé et les deux grilles de haut-parleur.

Dans ce même tweet, le populaire leaker a également partagé une série d’images de l’interface Google Pixel Tablet, que nous vous laissons sur ces lignes, dans lesquelles vous pouvez voir les fonds d’écran d’oiseaux caractéristiques qui ont fait leurs débuts sur le Pixel 7, les icônes et thématiques des widgets qui s’y adaptent et certaines des applications qui y seront préinstallées telles que Google Drive, Google Docs, Google Keep, Gmail, Google TV, Google Chrome ou l’application Google Recorder.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :