Ce sont les premiers Samsung de milieu de gamme à recevoir la mise à jour Android de mai 2023

La mise à jour de sécurité de mai est déjà déployée sur les Samsung Galaxy A23 5G, Galaxy M30s, Galaxy M42 5G et Galaxy F23 5G avec les versions de firmware A235FXXS2CWD1, M307FXXS4CWC2, M426BXXU5DWD1 et E236BXXU3CWD1.

Quelques jours seulement après que Google a lancé la mise à jour Android de mai 2023, Samsung a déjà commencé à déployer le nouveau correctif de sécurité Android dans quelques terminaux de son catalogue et donc, après avoir mis à jour ses derniers fleurons, le Samsung Galaxy S23, c’est maintenant le tour de certains de ses smartphones milieu de gamme les moins chers.

Ainsi, comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à sortir la mise à jour Android de mai sur le Samsung Galaxy A23 5G dans certains pays d’Asie et d’Europe et sur les Samsung Galaxy M30s, Galaxy M42 5G et Galaxy F23. 5G depuis l’Inde.

Les Samsung Galaxy A23 5G, Galaxy M30s, Galaxy M42 5G et Galaxy F23 5G sont mis à jour avec le correctif de sécurité de mai

Samsung a déployé la mise à jour Android de mai 2023 pour le Galaxy A23 5G en Arménie, en Azerbaïdjan, en Allemagne, en Géorgie, au Kazakhstan, en Russie et en Ukraine avec la version du micrologiciel A235FXXS2CWD1 et les Galaxy Galaxy M30s, Galaxy M42 5G et Galaxy F23 5G d’Inde avec des numéros de version. M307FXXS4CWC2, M426BXXU5DWD1 et E236BXXU3CWD1, respectivement.

Cette nouvelle mise à jour logicielle inclut, pour ces quatre smartphones milieu de gamme, le correctif de sécurité de mai 2023 qui vient corriger un total de 72 problèmes de sécurité, dont 6 ont été marqués comme critiques, 56 comme d’importance élevée et les 6 restants comme modéré.

Comme d’habitude, ce correctif de sécurité corrige également certains bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité de l’appareil.

Si vous avez l’un de ces quatre Samsung Galaxy dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans le menu Paramètres de votre mobile et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le correctif de sécurité Android le plus récent.

