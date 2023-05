Bill Gates lance une autre prédiction effrayante : ce sont les emplois qui vont disparaître à cause de l’IA

Bill Gates fait souvent des prédictions très intéressantes sur la technologie.

Bill Gates a récemment parlé de l’impact que l’IA va avoir

Bill Gates est un génie et un visionnaire dont les opinions sur divers sujets sont souvent prises en compte comme si sa parole faisait loi. Ce n’est pas pour moins, à l’époque il avait raison sur les prédictions de quand on pourrait mettre fin à la pandémie, ou sur ce qui était le grand défaut de son plus grand rival, Steve Jobs. Désormais, son champ de discours s’est sensiblement modifié vers une question qu’il faut aussi prendre en compte : on parle d’IA. L’autre jour, il a expliqué en quoi ils surpasseront les humains, et maintenant le tour est venu de savoir quelles sont les professions qui sont en danger selon le génie et le visionnaire derrière Microsoft.

La vérité est que la liste des emplois menacés par l’IA n’est pas très différente de celle que nous avons l’habitude de voir dans d’autres médias, ce qui fait peur, c’est le consensus entre différents experts sur la fin de ces emplois.

Les emplois qui vont disparaître à cause de l’IA selon Bill Gates

Dans la même interview où Bill Gates expliquait que dans moins de 18 mois l’IA va nous apprendre à écrire et à lire, il a également laissé des souvenirs indélébiles de tout ce que nous avons à découvrir sur ce type de technologie qui en est à ses balbutiements. Selon le journal El Cronista, Gates a partagé une table avec une experte en intelligence artificielle, Jessie Woolley-Wilson, créatrice de la startup DreamBox Learning.

Selon Gates, il y a encore un avenir très excitant vers lequel avancer grâce à l’intelligence artificielle. Bientôt, ils pourront nous remplacer dans des tâches où ils n’ont jamais été à l’aise, comme la lecture et l’écriture. Cependant, nos emplois sont-ils en danger ? Pour le milliardaire de génie il n’y a aucun doute, nos métiers sont en grand danger.

Concrètement, les métiers qui vont disparaître selon Bill Gates sont les suivants :

Enseignants, enseignants et professeurs

Écrivains et auteurs

Spécialistes des relations publiques

Journalistes, analystes de l’information et reporters

Sténographes judiciaires et sous-titreurs

éditeurs de style

Sténographes judiciaires et sous-titreurs

Secrétaires juridiques et assistantes administratives

comptables

De plus, il a tenu à préciser que cela n’indique pas qu’ils courent un danger radical en ce moment, mais que la plupart d’entre eux vont devoir reformuler leur façon de faire leur travail ou ils vont voir une importante impact sur leur vie avec l’arrivée de ce type d’intelligences artificielles. Pour cette raison, l’avenir est assez gris et beaucoup ont déjà demandé que l’IA soit réglementée car nous n’y sommes pas préparés.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :