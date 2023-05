Crazy drop : écouteurs Sony avec 50 heures d’autonomie et 41 % de réduction

Profitez d’appels plus clairs avec le casque antibruit Sony.

De plus, ces casques ont une charge rapide et un son remarquable lors des appels.

Si vous êtes un mélomane et que vous recherchez un casque de qualité à un prix abordable, nous vous présentons l’offre du casque Sony WH-CH520. Actuellement, sur Amazon, vous pouvez les acheter pour seulement 40,99 euros dans les couleurs bleu et beige, alors que leur prix officiel est de 69,99 euros. De plus, dans des stores comme MediaMarkt, son prix dans les mêmes couleurs est également de 40,99 euros.

Ne manquez pas cette opportunité d’obtenir des écouteurs Bluetooth de qualité à un prix exceptionnel. La marque Sony est synonyme de qualité dans le monde des appareils audio, et les écouteurs WH-CH520 ne font pas exception.

Obtenez de bons écouteurs Sony pour environ 40 euros

Parmi les caractéristiques exceptionnelles de ces écouteurs, on retrouve une batterie longue durée allant jusqu’à 50 heures. De plus, si vous êtes pressé et que vous avez besoin de recharger rapidement, seulement 3 minutes de charge peuvent vous donner 1,5 heure d’utilisation supplémentaire. Ces écouteurs disposent également d’un port USB-C pour une recharge facile.

Les haut-parleurs de 35 mm et la technologie de diaphragme de haute qualité vous garantissent une expérience d’écoute supérieure, avec des basses puissantes et des aigus clairs. La technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) garantit une musique plus naturelle sur des plateformes comme Amazon Music ou Spotify. La connectivité Bluetooth vous permettra d’écouter votre musique préférée sans câbles, et si vous avez besoin de recevoir des appels, les écouteurs disposent d’un microphone intégré pour une plus grande clarté dans vos conversations.

De plus, ils ont une réduction du bruit uniquement dans les appels, ce qui vous permettra de profiter d’une communication claire sans interruption. Le casque Sony WH-CH520 est léger et confortable, ne pesant que 147 grammes, ce qui en fait le choix idéal pour les longues sessions d’écoute ou les déplacements dans les transports en commun.

Grâce à ce microphone intégré, nous pouvons utiliser l’assistant vocal virtuel de notre système mobile, tel que Google Assistant ou Siri. Ils nous aideront à trouver le bon contact pour passer un appel, ils nous feront savoir qui nous appelle sans avoir à regarder le téléphone, ou nous pouvons les utiliser pour demander des chansons ou régler des alarmes avec seulement notre voix.

Mais surtout, ces écouteurs vous offrent non seulement une expérience sonore exceptionnelle, mais bénéficient également de la garantie de qualité de la marque Sony, leader dans le monde des appareils audio.

➡️ Voir l’offre Sony WH-CH520

Donc, si vous êtes convaincu d’acheter un casque de ce type, le Sony WH-CH520 est une excellente option pour ceux qui recherchent une qualité sonore, un confort et une longue durée de vie de la batterie, le tout à un prix abordable. Et si vous aussi vous avez besoin d’un peu de confiance pour profiter de votre musique préférée ou passer des appels, n’hésitez plus et profitez de cette offre.

