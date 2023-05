Ces deux Samsung Galaxy milieu de gamme reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour Android d’avril 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A23 5G aux États-Unis et le Galaxy M23 5G en Europe avec les versions de firmware A236USQS2CWD8 et M236BXXU3CWD1, respectivement.

Le Samsung Galaxy A23 5G dans trois de ses teintes disponibles

Malgré le fait que nous sommes déjà plongés dans le mois de mai et que Google a déjà publié la mise à jour Android pour mai 2023, Samsung continue de mettre à jour plus de terminaux des familles Galaxy A et Galaxy M avec l’avant-dernier correctif de sécurité Android, le correspondant à le mois d’avril 2023.

Ainsi, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen déploie la mise à jour Android d’avril 2023 dans deux de ses milieu de gamme les moins chers, les Samsung Galaxy A23 5G et Galaxy M23 5G.

Le correctif de sécurité d’avril atteint les Samsung Galaxy A23 5G et Galaxy M23 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2023 sur les Samsung Galaxy A23 5G verrouillés par l’opérateur aux États-Unis avec la version de firmware A236USQS2CWD8 et sur les Samsung Galaxy M23 5G européens avec le numéro de build M236BXXU3CWD1.

Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité d’avril 2023, qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, dont 55 correctifs de sécurité Google, dont 4 ont été marqués comme d’importance critique et 46 comme hautement prioritaires, il corrige quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des terminaux.

Si vous avez un Galaxy A23 5G ou un Galaxy M23 5G dans l’une des régions indiquées, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Dans l’éventualité où vous l’avez déjà reçu, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Samsung Galaxy avec le correctif de sécurité Android d’avril 2023.

