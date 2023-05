Quelles démarches pouvez-vous effectuer avec la Signature Electronique ?

Dans ce guide, nous vous expliquons ce que c’est et quelles sont les procédures que vous pouvez effectuer avec une signature électronique.

La signature électronique est vérifiée grâce à un certificat et est valable pour de nombreuses procédures. C’est aussi une alternative aux signatures classiques, comme on peut le voir sur l’image.

Nous allons vous expliquer ce qu’est la signature électronique dans un document électronique et ce que vous pouvez gérer grâce à elle. Il est clair que les méthodes d’identification numérique gagnent en popularité. Par exemple, le gouvernement a lancé le système [email protected] PIN, qui vous permettra d’accéder à n’importe quel bureau électronique. Les capacités du DNIe sont également de plus en plus utilisées, même en utilisant un mobile Android comme lecteur sous Windows. Mais qu’en est-il de la signature électronique ?

Ensuite, nous connaissons tous les détails de cette méthode qui, contrairement au reste, ne sert pas à entrer dans n’importe quelle plateforme, mais à valider votre conformité avec un document.

Qu’est-ce qu’une signature électronique ?

La signature électronique est la confirmation qui est appliquée à un document, en l’occurrence numérique, en alternative à la signature classique. Pour pouvoir signer électroniquement un dossier, il est nécessaire de disposer d’un certificat électronique. Cet élément est clé, puisqu’il est chargé de valider l’identité de la personne qui signe.

Les avantages de la signature électronique sont nombreux. Par exemple, cela vous permet de faire des affaires à distance, sans avoir à vous déplacer en personne pour signer le document à la main. En revanche, cela vous évite d’avoir à imprimer les documents, à les signer avec un stylo, puis à les scanner pour les envoyer. C’est un processus beaucoup plus rapide et, grâce au certificat électronique, il est également sécurisé.

Quels types de signatures électroniques existe-t-il ?

La signature électronique peut être abordée sous différents angles. Dans chacun d’eux, sa validité est indiscutable. Cependant, selon la plateforme choisie pour signer le document ou le contrat, la procédure varie.

Voici quelques exemples de signatures électroniques valables en France :

Auto-signature. C’est un système fourni par le gouvernement. Il vous permet de signer des documents PDF avec de multiples options, comme nous l’avons expliqué dans l’article sur la façon de signer un PDF avec un certificat électronique. Vous pouvez voir toutes les informations officielles ici.

DocuSign. Service tiers utilisé par certaines entreprises pour signer des contrats avec les consommateurs.

Boîte de dépôt. La société de stockage propose un service à ses clients pour signer les documents PDF qu’ils ont hébergés sur la plateforme.

Il existe de nombreuses autres entreprises qui offrent des services similaires. Le fait est que chacun dispose d’un système pour valider les informations personnelles de l’utilisateur et, après cela, ils signent le document de manière à ce qu’il soit juridiquement contraignant.

Il est important de se rappeler que la signature numérique d’un document inclut toujours la vérification de l’identité du signataire. Il ne s’agit en aucun cas d’imprimer un dessin d’une signature sur le document, comme s’il s’agissait d’ajouter une annotation. Lorsqu’un certificat numérique est utilisé, il est intégré au document et permet au destinataire de confirmer qui a effectivement signé le fichier.

Quelles démarches pouvez-vous faire avec la signature électronique ?

La signature électronique est conçue pour valider la signature sur un document, même si elle est faite par voie électronique. Par conséquent, les procédures que vous pouvez effectuer avec ce système sont toutes celles qui nécessitent la signature de formulaires, de contrats ou d’accords. De manière générale, la signature est appliquée à un fichier PDF.

Nous mentionnons ci-dessous quelques exemples de procédures qui pourraient nécessiter la signature électronique sur un fichier afin qu’il soit contraignant :

Les sauf-conduits. La gestion des sauf-conduits peut également se faire par voie numérique. Principalement, toute autorisation pour diverses activités pourrait être gérée.

contrats. La signature électronique est également intéressante pour formaliser un contrat et le rendre contraignant. Par exemple, dans le domaine financier, il est utilisé pour ouvrir un compte bancaire, les prêts à la consommation, l’affacturage et le crédit-bail, entre autres. Il est important de noter que de nombreuses banques permettent de signer le contrat des produits directement depuis leur application et admettent même la biométrie du téléphone comme valide.

Documents administratifs. La signature numérique peut être cruciale pour effectuer des procédures fiscales électroniques en toute sécurité. De même, il est utile de valider les factures, les bons de livraison et les commandes, entre autres.

Contracter une assurance. Il existe de nombreuses compagnies d’assurance qui autorisent l’accès à leurs produits avec une signature électronique. Cela vous permet d’avoir une couverture pour votre véhicule ou votre habitation, sans avoir à vous déplacer pour signer des documents papier.

Locations ou achats immobiliers. Un autre domaine dans lequel vous pourrez utiliser la signature électronique est lors de la location d’un logement. Il est également utile pour la signature de contrats de dépôt.

Accorder des pouvoirs. La signature électronique simple peut être utilisée pour conférer des pouvoirs simples à des comptables, des avocats ou des tiers.

Accéder aux processus de sélection. L’inscription dans de nombreux centres éducatifs a été numérisée, ce qui permet de légaliser l’inscription avec la signature numérique dans n’importe laquelle de ses modalités.

Location de produits de téléphonie. De nombreux opérateurs disposent déjà d’un système de signature électronique. Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin d’avoir un certificat car d’autres méthodes d’identification sont proposées.

Accepterez-vous ma signature électronique ?

La signature électronique a une base légale en France. Il est réglementé par l’application de la loi 6/2020, du 11 novembre, qui précise les aspects des services électroniques dignes de confiance. Ce règlement est conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (eIDAS) concernant l’identification électronique et les services de confiance dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

La Loi parle de signatures électroniques qualifiées. Que veut dire cette expression ? Ce règlement commente ce qui suit :

« Signature électronique qualifiée » désigne une signature électronique avancée créée par un dispositif de création de signature électronique qualifiée et basée sur un certificat de signature électronique qualifiée.

Quant au certificat électronique utilisé pour la signature, il doit répondre à cette exigence :

Un certificat de signature électronique, qui a été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié.

De plus, le règlement mentionne la signature électronique avancée, qui doit répondre à ces caractéristiques :

Être lié au signataire de manière unique.

Autoriser l’identification du signataire.

ont été générés à partir de données de création de signature électronique que le signataire peut utiliser, avec un haut niveau de confiance, sous son contrôle exclusif,

Être lié aux données signées par lui de manière à ce que toute modification ultérieure de celles-ci soit détectable.

Si elle répond à toutes ces exigences, votre signature électronique est considérée comme valide et doit donc être acceptée. Pour éviter les ennuis, il est préférable d’utiliser le programme Government Autofirma ou un service alternatif conforme à la législation en vigueur. Vous vous assurez ainsi que la signature de votre document est conforme à la réglementation.

