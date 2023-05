Mise à jour pour Samsung Galaxy S23 : les correctifs de mai arrivent

Ce ne sont pas les premiers Galaxy à recevoir la mise à jour de mai 2023 pour One UI, mais les Samsung Galaxy S23 n’ont pratiquement rien attendu… C’est ici !

Le nouveau Galaxy S23 Ultra de Samsung, doté de One UI 5.1.

Avant même que Google ne présente la mise à jour de mai pour Android, qui, comme vous l’avez peut-être vu, n’a eu lieu qu’il y a quelques heures, le plus grand fabricant de téléphones mobiles de la planète avait déjà publié dans son pays natal, la Corée du Sud, le package OTA avec le correctifs de sécurité mis à jour au 1er mai 2023 pour un Galaxy A10e très basique qui a publié la mise à jour en un temps record.

Et la vérité est que malgré la surprise, nous n’avons rien dû attendre, juste quelques jours, de sorte que ce sont maintenant les produits phares de Samsung qui reçoivent la mise à jour, puisque le Galaxy S23 est déjà mis à jour vers One UI 5.1 avec le mai 2023 patchs aussi globalement et pour les trois modèles de la famille.

Comme toujours, la distribution est échelonnée, donc si vous n’avez pas reçu la notification sur votre Galaxy S23 pour l’instant, ayez encore un peu de patience ou essayez de forcer le processus en allant dans ‘Paramètres > Mise à jour logicielle’, même si on sait qu’effectivement le Le Galaxy S23 Ultra en France reçoit déjà le package de mise à jour avec les fonctionnalités suivantes :

Version du système d’exploitation : Une interface utilisateur 5.1

Modèle : S918BXXS1AWD1

Poids : 344,57 Mo

Correctifs de sécurité : 1er mai 2023

Le changelog n’est pas très fourni, mais on sait qu’en plus de mettre à jour la sécurité du terminal, les développeurs de Samsung en ont profité pour mettre en place les améliorations et ajustements d’optimisation classiques ainsi que corriger plus de 70 bugs et erreurs présents et signalés dans le version sortante de One UI 5.1.

De plus, ce ne sont pas moins de 6 vulnérabilités critiques corrigées dans cette nouvelle build, ainsi que 56 correctifs classés en criticité « élevée », nous vous recommandons donc évidemment d’installer au plus vite cette nouvelle version du firmware One UI sur vos appareils.

Il n’y a pas d’améliorations notables ni la mise à jour promise pour la caméra, mais étant donné que 6 vulnérabilités critiques et 56 autres à haute incidence sont corrigées, il est conseillé d’installer le package dès que possible.

Pour l’instant, la mise à jour de l’appareil photo promise qui a fait l’objet de rumeurs devra attendre, bien qu’elle devrait arriver sous peu, toujours afin d’effectuer ces ajustements après-vente en tenant compte des commentaires des utilisateurs, ainsi que des améliorations des performances photographiques après ce qui a été appris.avec les premiers mois d’utilisation des appareils. Cette mise à jour pour l’appareil photo est également un classique de Samsung et arrivera sûrement avant l’été.

