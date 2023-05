WhatsApp apportera l’une des meilleures fonctionnalités de l’application à sa version de Windows

La dernière version bêta de WhatsApp pour Windows vous permet d’écouter des notes vocales en dehors de leurs conversations respectives.

Logo Whatsapp.

WhatsApp nous fait la une des journaux presque quotidiennement. Ces derniers jours, nous avons parlé des développements récents à prendre en compte, ainsi que des dernières améliorations en matière de confidentialité que l’application appartenant à Meta a récemment mises en œuvre. Cependant, WhatsApp est l’application de messagerie la plus utilisée au monde. Avec ce titre apparaît très souvent dans les médias.

Les dernières informations qui nous parviennent sur WhatsApp ne concernent pas les téléphones mobiles, mais la version de bureau de Windows. Selon ce qui a été publié dans WABetaInfo, dans la dernière version bêta du système d’exploitation Microsoft (qui porte le numéro 2.2316.2.0), il est possible d’écouter des notes vocales en dehors d’une conversation.

Une nouveauté pas accessible à tous

Ce qui semble très clair, c’est que WhatsApp essaie depuis un certain temps de mettre l’expérience mobile sur un pied d’égalité avec l’expérience de bureau. Par conséquent, nous voyons ce genre de nouvelles dans les bêtas de bureau.

Pour vérifier que la fonctionnalité fonctionne, vous devrez jouer une note vocale et ouvrir un autre chat pour vérifier qu’il est activé pour votre compte WhatsApp. À première vue, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tout le monde (du moins pour l’instant).

Il n’est pas non plus exclu que, bien que cette fonctionnalité soit apparue pour la première fois dans une version bêta, le déploiement de la fonctionnalité soit plus large et finisse par apparaître pour certains utilisateurs de la version stable. Si vous n’êtes pas inscrit au programme bêta de WhatsApp pour Windows, vous pouvez essayer la méthode ci-dessus si vous pouvez entendre le son en dehors de leurs conversations.

Pour obtenir la dernière version bêta de WhatsApp pour Windows, vous devrez vous inscrire au Microsoft Store. Si vous êtes déjà inscrit, la mise à jour devrait maintenant être disponible pour que vous puissiez la télécharger. Sinon, de WABetaInfo, ils recommandent d’avoir un peu de patience, car le déploiement atteindra plus d’utilisateurs dans les prochains jours.

