Google vous déconseille d’utiliser Google, surtout la nuit

Google reste attaché à notre santé et à la promotion des mesures de « bien-être numérique », en publiant maintenant quelques conseils pour nous aider à mieux utiliser nos appareils Android.

Il semble que Google se soucie non seulement que nous utilisions Android, mais que nous l’utilisions bien pour nous sentir mieux.

Ce n’est un secret pour personne que beaucoup d’entre nous sont tellement habitués à utiliser nos téléphones portables qu’ils sont presque une extension de notre corps, un appendice de plus, et pas tant un accessoire technologique consommable qu’il devrait l’être. En fait, comme l’a dit Martin Cooper il y a quelques semaines, beaucoup sont un peu obsédés par le smartphone, ou du moins, ce que la plupart reconnaissent, c’est l’impossibilité de quitter la maison sans le téléphone ou de se sentir mal à l’aise quand ils sont un moment sans lui.

C’est peut-être pour cette raison que Google se développe depuis un certain temps avec ses plans de responsabilité sociale des entreprises pour rechercher non seulement que nous utilisons nos téléphones Android, mais aussi que nous les utilisons mieux et de manière plus saine afin que ces appareils soient l’outil extrêmement utile qu’ils devraient être et non un élément de plus qui peut nous causer un stress émotionnel.

C’est ainsi que la rubrique Android Digital Wellbeing est devenue obligatoire pour recevoir la certification Google Play, alors que des outils de déconnexion sont apparus petit à petit et même Google travaille à utiliser l’IA pour supprimer efficacement les spams téléphoniques.

Ils ont fait le dernier mouvement de Mountain View via leur blog populaire, The Keyword, avec un article dans lequel, parmi certaines des nouvelles fonctionnalités qui viendront sur les appareils Fitbit et les téléphones Android à l’avenir, nous avons anticipé les trois conseils de Google pour éviter l’anxiété et mieux utiliser nos appareils pour mener une vie plus équilibrée, mieux se reposer et généralement avoir une meilleure santé mentale.

Les experts de Google disent que le stress fait partie de nos vies, et parfois très difficile dans l’environnement moderne, mais que nous devrions tous apprendre à identifier ces signes de stress afin de mieux prendre soin de nous, de mieux nous connaître et de gérer la pression de une manière plus saine.

De Google, ils veulent vous apprendre à réduire votre niveau de stress et pour cela il existe une mesure essentielle : utilisez moins vos appareils et par extension, utilisez également moins les services Google et les réseaux sociaux.

La première chose que Google nous dit, c’est que nos appareils peuvent nous aider et nous apprendre comment notre corps fonctionne et comment il se comporte face au stress, même si nous devons nous-mêmes apprendre à identifier ces symptômes, de la détresse respiratoire à la variabilité du rythme cardiaque, de la température de la peau et la transpiration, ainsi que d’autres symptômes physiques de stress.

Certaines d’entre elles sont des caractéristiques communes à toute montre intelligente ou bracelet de quantification, qui mesurent en permanence notre fréquence cardiaque et nos biorythmes pour nous dire que nous devons respirer et nous aider à calmer notre esprit dans un moment difficile.

Déconnectez-vous de votre mobile au préalable, ne l’emmenez pas au lit, apprenez à identifier les signaux que votre corps vous envoie et suivez des routines pour faciliter l’endormissement et ainsi obtenir un repos plus réparateur.

Le deuxième conseil que nous donnent les « googleurs » est d’améliorer la qualité de notre sommeil, car (mauvais) repos et stress sont étroitement liés. Il faut donc mieux dormir et pour cela se déconnecter au préalable de nos appareils, ce qui est extrêmement important, en plus de mettre en place des routines de sommeil comme se coucher toujours à la même heure, éteindre les appareils quelques minutes avant ou se détendre avec une infusion et/ou une lecture avant de se coucher.

En fait, c’est que la troisième mesure que nous propose Google est justement un prolongement de la seconde, puisque le géant de Mountain View nous conseille de moins utiliser nos appareils, et par extension ses services, en réduisant le temps d’utilisation des écrans et du numérique. appareils ce que nous faisons tous les jours

Personne n’échappe au fait que la lumière bleue fait partie de ces problèmes de sommeil de nombreuses personnes, qui se couchent avec leur téléphone portable, et s’éloigner au moins un peu de nos e-mails et réseaux sociaux est essentiel pour que le stress s’éloigne de nos vies et que nous puissions profiter un peu plus de notre temps.

