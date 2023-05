watchOS 10 : tout ce que vous devez savoir sur la prochaine mise à jour d’Apple Watch.

watchOS 10 est le prochain système d’exploitation d’Apple pour les modèles Apple Watch. L’interface watchOS n’a pas encore subi de mises à jour importantes depuis son introduction, Apple continuant d’utiliser la même vue de grille basée sur des icônes comme principale méthode d’accès aux applications.

Eh bien, cette année, les choses pourraient changer avec la mise à jour de watchOS 10. Selon plusieurs rumeurs, Apple devrait apporter des changements importants avec le nouveau système d’exploitation, notamment une interface mise à jour.

Dans cet article, nous allons jeter un œil à watchOS 10 en analysant les informations divulguées et les rumeurs. Notre objectif est de vous donner les informations les plus précises et les plus récentes sur le watchOS 10.

Quand devrions-nous attendre watchOS 10 ?

Apple devrait dévoiler watchOS 10 lors de la conférence mondiale des développeurs en juin, en particulier lors de l’événement principal du 5 juin.

Après le dévoilement, les développeurs pourront accéder à watchOS 10 le même jour, tandis que les bêta-testeurs publics peuvent s’attendre à le recevoir cet été. Le nouveau watchOS est prévu pour une sortie à l’automne, qui coïncidera avec le lancement de nouveaux modèles Apple Watch.

Il convient de noter qu’à part la date de la WWDC, Apple doit encore confirmer le reste. Mais Apple a un schéma très prédictif de la manière dont il publie les mises à jour de son système d’exploitation.

Et sur la base de ces modèles, voici le calendrier que nous attendons pour watchOS 10 :

5 juin : annonce officielle de watchOS 10 et de la bêta développeur.

July : Apple publie la première version bêta publique.

Juin-septembre : Apple publie une série de bêtas.

Septembre : Apple lance la première version publique de watchOS 10.

Quelles montres Apple prendront en charge watchOS 10 ?

WatchOS 10 fonctionnera probablement sur l’Apple Watch Series 4 et tous les modèles suivants. Ceci est cohérent avec la compatibilité de son prédécesseur, watchOS 9, mais nous ne le saurons pas avec certitude avant la WWDC.

Apple a abandonné la prise en charge de l’Apple Watch de première génération lors de la sortie de watchOS 5 en 2018. La société a ensuite abandonné la prise en charge des Apple Watch Series 1 et 2 avec la sortie de watchOS 7 en 2020.

Lorsqu’Apple a annoncé watchOS 9 en 2022, ils ont abandonné la prise en charge de la série 3. Compte tenu de cette tendance, watchOS 10 n’abandonnera aucun modèle supplémentaire et la série 4 continuera probablement d’être compatible pendant une autre année.

Cela dit, voici les montres Apple qui ont reçu watchOS 9 l’année dernière :

Regarder la série 4 (2018)

Regarder la série 5 (2019)

Regarder SE (2020)

Regarder la série 6 (2020)

Regarder la série 7 (2021)

Regarder SE (2022)

Regarder la série 8 (2022)

Regarder Ultra (2022)

Nouvelles fonctionnalités selon la rumeur

Apple n’est pas connu pour avoir des fuites fréquentes dans son système d’exploitation et ses logiciels, en particulier par rapport à ses fuites matérielles. Cependant, nous avons reçu des informations privilégiées de sources fiables sur ce à quoi s’attendre de watchOS 10.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, watchOS 10 offrira une refonte importante avec des modifications notables de l’interface utilisateur. Gurman suggère également que les fonctionnalités à venir du système d’exploitation compenseront une année moins impressionnante de mises à jour matérielles.

En effet, l’Apple Watch a déjà reçu son énorme mise à jour avec la sortie de l’Apple Watch Ultra.

watchOS 10 pourrait apporter un nouvel écran d’accueil

UN fuitequi a choisi de rester anonyme, a divulgué des informations sur les nouvelles fonctionnalités potentielles de watchOS 10. Selon le leaker anonyme, l’une des nouvelles fonctionnalités potentielles de watchOS 10 est une disposition repensée de l’écran d’accueil en forme de grille.

Nous ne savons pas si cette refonte remplacera complètement les conceptions actuelles ou s’il s’agira d’une option supplémentaire pour les utilisateurs. La nouvelle disposition de l’écran d’accueil pourrait comporter une grille de trois applications consécutives. Notamment, le leaker a également déclaré qu’Apple avait l’intention de rendre watchOS 10 plus convivial en incorporant des dossiers et en le rendant plus similaire à iOS.

Un nouveau service de coaching basé sur l’IA

Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple développe actuellement un service de coaching nommé Quartz. Ce service encourage les utilisateurs à faire de l’exercice régulièrement, à améliorer leurs habitudes alimentaires et à améliorer leurs habitudes de sommeil.

Le service utilisera l’intelligence artificielle (IA) et les données obtenues à partir de l’Apple Watch pour développer des programmes de coaching adaptés aux besoins de chaque utilisateur.

Comment installer la version bêta et la version complète de watchOS 10

L’installation de watchOS 10 sur votre Apple Watch sera simple une fois disponible. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone couplé.

Accédez à l’onglet Ma montre. Sélectionnez Général > Mise à jour logicielle.

Suivez les instructions à l’écran.

Vous devrez peut-être mettre à jour votre iPhone au préalable.

Vous devrez rejoindre le programme bêta d’Apple pour tester la version bêta du système d’exploitation. Il est important de noter que certaines fonctionnalités de votre montre peuvent tomber en panne lors du test de la version bêta.

Fonctionnalités Apple Watch que je veux voir

Une fonctionnalité que j’aimerais voir sur les montres Apple est la disponibilité d’un mode de récupération. Pour le moment, il n’y a aucun moyen de faire une pause dans les entraînements sans perdre les séquences d’activité Apple Watch. Nous savons tous que les jours de repos sont tout aussi importants, il serait donc agréable d’avoir un mode dédié pour ces jours.

Une autre fonctionnalité que je voudrais voir est la disponibilité de l’application Notes dans l’Apple Watch. Cela faciliterait grandement le référencement de vos notes ou de votre liste de courses. L’application se synchroniserait probablement avec l’application Notes sur votre iPhone via iCloud.

C’est tout ce que nous avons pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant une fois que nous aurons de nouvelles fuites sur watchOS 10.

Quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir avec le watchOS 10 ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine