iOS 16.5 et iPadOS 16.5 beta 4 sont désormais disponibles pour les développeurs

Après la sortie de la quatrième version bêta de watchOS 9.5 et tvOS 16.5 pour les développeurs, Apple a également publié mardi iOS 16.5 et iPadOS 16.5 beta 4. La mise à jour apporte des améliorations globales et de nouvelles fonctionnalités liées au sport.

Quoi de neuf dans iOS 16.5 ?

iOS 16.5 bêta 4 sera disponible aujourd’hui pour les développeurs bêta-testeurs enregistrés. Au fur et à mesure que la mise à jour sera diffusée dans l’heure qui suit, vous pourrez l’installer en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Le numéro de build de la mise à jour d’aujourd’hui est 20F5059a.

Alors que l’attention commence à se déplacer vers iOS 17, qui sera présenté le mois prochain à la WWDC, iOS 16.5 n’inclut pas beaucoup de changements notables.

iOS 16.5 ajoute de nouvelles commandes d’enregistrement d’écran à Siri, ce qui vous permet de démarrer ou d’arrêter un enregistrement d’écran à l’aide de l’assistant virtuel. La mise à jour ajoute également un onglet Sports dédié à l’application Apple News, ce qui a été très demandé par les fans de sport dans le passé.

Apple publiera probablement iOS 16.5 au grand public en mai. Une nouvelle version bêta publique sera publiée plus tard dans la journée alors que la société poursuit les tests bêta avant cette version générale.

Autres nouvelles bêtas Apple

Outre iOS 16.5 et iPadOS 16.5 beta 4 aujourd’hui, Apple déploie également les nouvelles betas suivantes pour les développeurs :

watchOS 9.5 bêta 4

tvOS 16.5 bêta 4

macOS Ventura 13.4 bêta 4

macOS Monterey 12.6.6 bêta

Vous avez remarqué des changements dans les mises à jour logicielles d'aujourd'hui ?



