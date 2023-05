Ces 11 appareils Xiaomi ne feront plus partie du programme bêta MIUI

Xiaomi continue de restreindre l’accès à son programme bêta, ce qu’il a déjà commencé à faire en 2019. Désormais, de nouveaux appareils n’ont plus accès au dernier MIUI.

Tous ces appareils Xiaomi manquent de nouvelles bêtas MIUI.

Actuellement, Xiaomi est le seul grand fabricant à avoir un programme bêta public en ce qui concerne MIUI. Cette couche de personnalisation est actuellement dans la version numéro 14, présentant une série de changements et d’améliorations de la qualité de vie que les utilisateurs réclament depuis un certain temps. Parmi eux on retrouve la fin des bloatwares, ou le retour du coffre-fort applicatif.

Cependant, ce n’est pas de l’or tout ce qui brille ; Le fabricant a limité la disponibilité de ces bêtas pour ses appareils ces dernières années. Comme indiqué par Gizmochina, de nouveaux terminaux se retrouvent désormais sans accès aux bêtas Xiaomi. Xiaomi restreint son programme depuis 2019 et il viendra un moment où il finira par disparaître.

Ce sont les appareils qui ne recevront plus les bêtas MIUI

Le constructeur chinois a révélé qu’il suspendait son programme bêta pour sa dernière génération de tablettes et autres machines sorties ces deux dernières années. La liste est la suivante :

Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Xiaomi Pad 5 Pro.

Tablette Xiaomi 5.

Xiaomi Mix Fold.

Xiaomi 12X.

Mélange Xiaomi 4.

civi Xiaomi.

Xiaomi Civi 1S.

Redmi Note 11 Pro.

Redmi Note 11 ProPlus.

Le 4 août, ces appareils perdront le support pour recevoir de nouvelles versions bêta de MIUI. D’ici là, la plupart d’entre eux auront déjà au moins deux ans de vie.

Une autre chose qui révèle souvent la perte de prise en charge des bêtas est que la fin de la prise en charge logicielle de ces appareils approche. Normalement, lorsque cela se produit, les terminaux en question ont une dernière mise à jour majeure à recevoir dans un proche avenir.

Pour les utilisateurs du Xiaomi Pad 5, que nous avons déjà eu l’occasion de tester, c’est assurément une mauvaise nouvelle. Même si la plupart des applications mettront encore quelques années à cesser de fonctionner, il est dommage que Xiaomi continue d’afficher un support médiocre pour ses tablettes. Il en va de même pour le Redmi Note 11 Pro, qui n’a pas encore terminé son cycle de vie complet.

