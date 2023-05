Ces écouteurs ont intégré ChatGPT : ils peuvent traduire jusqu’à 40 langues en temps réel

iKKO a développé des écouteurs sans fil qui poussent l’expérience encore plus loin en offrant ChatGPT, des traductions en temps réel et une conversion parole-texte.

Ces écouteurs sans fil iKKO ont ChatGPT à l’intérieur, ils sont très intelligents.

iKKO est un fabricant de produits audio basé en Chine qui n’est sur le marché que depuis 5 ans, mais qui s’est déjà engagé à introduire de grands changements dans les écouteurs sans fil. Le meilleur exemple en est les iKKO ActiveBuds, que l’on pourrait définir comme les écouteurs les plus intelligents du marché grâce à l’intégration de ChatGPT.

Ces écouteurs sans fil sont équipés de certaines des fonctions les plus intéressantes que nous ayons vues dans ce type d’appareil. En plus de vous donner une communication directe avec le chatbot tendance, ils peuvent également traduire jusqu’à 40 langues en temps réel, convertir tout ce que vous dites en texte, et même enregistrer votre activité physique, avec GPS inclus. Au-delà de ces nouveautés, ils offrent également du confort, une bonne qualité sonore et une suppression active du bruit, ils ne manquent d’aucun détail.

iKKO ActiveBuds, le casque avec ChatGPT intégré

Les iKKO ActiveBuds sont les écouteurs sans fil les plus spéciaux que nous ayons vus récemment. Le détail différentiel de ce modèle est qu’ils ont ChatGPT à l’intérieur, le chatbot actuellement à la mode. Grâce aux écouteurs, vous pouvez communiquer avec ChatGPT pour poser des questions sur un sujet spécifique, résoudre des problèmes académiques, discuter occasionnellement et même organiser votre prochain voyage.

ChatGPT agira comme une sorte de secrétaire, toujours prêt à vous aider, en donnant des réponses précises que vous pourrez également lire sur l’écran du boîtier de charge des écouteurs. Les fonctions de ces iKKO ActiveBuds vont encore plus loin, car ils sont également capables de traduire jusqu’à 40 langues en temps réel. De cette façon, ils peuvent devenir une aide précieuse lorsque vous voyagez à l’étranger ou lorsque vous devez communiquer avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous.

Un autre outil très intéressant de ces écouteurs iKKO est la conversion voix-texte. Vous pouvez réciter n’importe quel texte que vous ne voulez pas écrire à la main, puis le copier directement depuis l’application du fabricant sur votre mobile. Il est également surprenant qu’il s’agisse d’écouteurs capables de surveiller l’activité physique de l’utilisateur, de collecter des données telles que les kilomètres, le temps passé ou l’itinéraire suivi grâce au GPS comme s’il s’agissait d’une montre intelligente.

Bien sûr, les iKKO ActiveBuds peuvent être utilisés pour écouter de la musique. Ils utilisent la céramique de cristal de silicium comme matériau principal pour fournir un son clair et de qualité, avec une suppression active du bruit pour réduire au silence les sons extérieurs. En revanche, ils disposent de 32 Go de mémoire pour stocker des morceaux et ainsi les écouter lorsque vous n’avez pas de connexion Internet.

Ces écouteurs disposent d’une connectivité WiFi et également de la 4G, il est possible d’insérer une carte SIM pour accéder au réseau et ainsi pouvoir utiliser tous ses outils sans limites. Grâce à cette connectivité, ils peuvent également être utilisés pour envoyer et recevoir des appels téléphoniques et des messages même s’ils ne sont pas connectés au mobile.

Quant à la batterie, le fabricant promet 6 heures d’utilisation continue avec suppression active du bruit et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge. Comme vous pouvez le voir, ces écouteurs iKKO ne manquent pas d’un seul détail, avec des caractéristiques typiques d’appareils plus avancés tels que les téléphones portables.

Pour le moment, ces iKKO ActiveBuds sont un projet dont vous pouvez soutenir le développement sur KickStarter avec une contribution minimale de 329 $ (199 $ offerts). C’est le prix à payer pour ce qui promet d’être le casque le plus intelligent du marché, avec ChatGPT inclus.

