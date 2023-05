Android Auto 9.5 est maintenant disponible dans sa version bêta pour votre mobile Xiaomi : vous pouvez l’installer et l’essayer aussi facilement

C’est un non-stop. Le rythme des mises à jour d’Android Auto continue son chemin comme il le fait depuis un certain temps maintenant et, bien qu’il y a quelques jours à peine, nous ayons vu Android Auto 9.4 se déployer de manière stable, c’est maintenant au tour de la première bêta d’Android Auto 9.5, qui peut déjà être téléchargé et testé.

Bien sûr, la façon de l’essayer avant tout le monde est toujours la même : soit nous pouvons l’obtenir via notre inscription au programme bêta d’Android Auto, soit, d’autre part, nous pouvons également télécharger le fichier APK depuis APKMirror pour pouvoir pour l’installer sur notre téléphone Xiaomi compatible.

Encore une fois, une mise à jour axée sur la correction de petits bugs

Il ne fait aucun doute que c’est toujours une bonne nouvelle lorsqu’un service ou une application est mis à jour en vue de sa maintenance et de ses performances correctes, mais il faut aussi dire qu’il nous manque un plus grand nombre de nouveautés au niveau des fonctions ou de l’esthétique par rapport à versions précédentes, et c’est précisément ce qui arrive à Android Auto 9.5.

En fait, à première vue, vous ne voyez aucun type de changement significatif par rapport à la version précédente, donc tout semble indiquer que Google s’est concentré sur la correction de ces petits problèmes de fonctionnement présents dans Android Auto 9.4.

Par conséquent, nous vous recommandons de mettre à jour vers la dernière version d’Android Auto afin de bénéficier de ces petites améliorations de performances apportées par ces types de mises à jour. Nous n’allons pas non plus remarquer de changements majeurs, mais il est toujours apprécié de pouvoir profiter de la meilleure expérience possible version après version.

Via | Xataka androïde

