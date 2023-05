L’un des meilleurs jeux de stratégie sur Google Play est à moitié prix pendant quelques heures

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir Three Kingdoms Last Warlord à 50 % de réduction sur son prix normal.

Si vous aimez les jeux de stratégie, vous ne pouvez pas manquer l’occasion d’essayer Three Kingdoms Last Warlord pour beaucoup moins que ce qu’il en coûte normalement.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de jeux de toutes sortes de thèmes, gratuits et payants, mais de temps en temps, les développeurs de certains titres payants nous proposent leurs créations entièrement gratuitement ou avec des remises juteuses allant jusqu’à à 50% pour un temps limité.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux de stratégie pour Android pour la moitié de ce qu’il coûte habituellement.

Obtenez Three Kingdoms Last Warlord pour moins de 7 euros

Bien qu’il ne soit pas l’un des plus populaires, Three Kingdoms Last Warlord est l’un des meilleurs jeux de stratégie que vous pouvez trouver sur Google Play et une bonne preuve en est qu’il a accumulé plus de 50 000 téléchargements et qu’il a une note moyenne sur Google Play. Google 4 sur 5 basé sur près de 5 000 avis.

Three Kingdoms Last Warlord est un jeu de stratégie au tour par tour développé par Chengdu Longyou Studio, un studio qui situe ce jeu dans la période des Trois Royaumes, basé sur le célèbre roman historique chinois de Luo Guanzhong.

Ce jeu a des graphismes vraiment soignés, ce qui se traduit par un grand niveau de détail, qui peut être vu dans les différences entre les différentes villes et aussi dans les différentes capacités et caractéristiques des officiers militaires.

En ce qui concerne son gameplay, Three Kingdoms Last Warlord se distingue par son système de combat attrayant dans lequel la météo, les caractéristiques géographiques et de nombreux autres facteurs influenceront le résultat de chaque bataille.

Habituellement, Three Kingdoms Last Warlord est au prix de 14,99 euros, mais maintenant il peut être le vôtre pour seulement 6,99 euros, un montant que vous pouvez économiser si vous échangez le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration. Ce jeu est compatible avec tout appareil exécutant Android 5.0 ou version ultérieure et propose un certain nombre d’achats intégrés qui peuvent vous aider à progresser plus rapidement.

Google Play | Trois royaumes dernier seigneur de guerre (6,99 euros 14,99 euros)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :