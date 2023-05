Nous avons testé cette astuce avec la Xiaomi Air Fryer pour nettoyer et désinfecter sans effort votre friteuse à air et cela semble magique

Il est vrai que les friteuses à air sont considérablement plus propres que les friteuses à huile, pour la simple et logique raison que nous supprimons l’huile (et toute sa graisse) de l’équation lors de la cuisson. Mais cela n’empêche pas qu’elle soit un peu utilisée avec certaines recettes, ou que certains aliments tachent l’intérieur de la friteuse. Ainsi, comme tout autre accessoire de cuisine, il doit être nettoyé après avoir terminé la cuisson.

Ici, nous pouvons utiliser différentes méthodes qui consistent à démonter certaines pièces et à les passer dans l’évier ou à les mettre au lave-vaisselle. Mais que nous diriez-vous si nous vous disions qu’il existe une méthode beaucoup plus rapide, moins chère et plus efficace pour laver et désinfecter le tiroir ou le panier de la friteuse à air. Et presque sans effort. Nous l’avons lancé avec le Xiaomi Air Fryer et attention, cela semble magique.

Nettoyez et désinfectez sans effort votre friteuse à air

Dites adieu à devoir frotter votre friteuse à air et laissez-la se nettoyer

La méthode la plus classique pour nettoyer le tiroir de la friteuse à air est de l’amener à l’évier, mais cela implique que nous dépenserons beaucoup d’eau. A moins d’être vraiment malin et d’arriver à réduire la consommation. Une autre méthode consiste à placer le tiroir de la friteuse dans le lave-vaisselle avec le reste des assiettes, verres, verres et couverts.

Ce sont des méthodes largement utilisées et elles fonctionnent bien, mais nous en connaissons une autre qui est beaucoup plus efficace et plus rapide. Et surtout beaucoup moins cher. Cette méthode consiste à profiter de la friteuse à air elle-même à notre avantage. Faites-le nettoyer tout seul, comme s’il s’agissait d’un four pyrolytique qui ne nous donne pas de maux de tête. Ou dans ce cas, transformez-le en une sorte de lave-vaisselle.

Pour nettoyer la friteuse avec cette méthode, nous n’aurons qu’à remplir le tiroir avec un peu d’eau. Il suffira que l’eau soit un peu au-dessus de la grille, qu’elle soit légèrement recouverte. Il ne nous sera pas nécessaire de le remplir complètement, ni de jeter de l’eau à ces moments où c’est si nécessaire. Une fois que nous avons fait cela, nous ajoutons une éclaboussure du savon que nous utilisons pour laver la vaisselle, quelle que soit la marque, et activons l’Air Fryer. 5 minutes à 200 degrés suffisent amplement.

Se souvenir:

Couvrir la grille d’eau (juste assez).

Ajouter un peu de savon pour le lave-vaisselle

Nous allumons l’Air Fryer à 200 degrés pendant 5 minutes

Nous vidons.

Une fois que vous avez terminé, vous videz le tiroir dans l’évier et vous n’avez plus qu’à le sécher. Et si vous voulez un séchage rapide, mettez l’Air Fryer pendant 1 minute à 200 degrés et le tour est joué, séchez. Une autre méthode de nettoyage rapide consiste à mettre deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un peu de vinaigre dans le tiroir, et lorsqu’il cesse de bouillonner, ajouter de l’eau chaude puis égoutter. Cette méthode est un peu plus complexe et, honnêtement, nous ne l’avons pas testée. Mais nous le laissons là au cas où cela fonctionnerait pour vous.

