Le Xiaomi Mi Band 8 baisse à nouveau de prix et n’a pas encore été présenté ici

Le bracelet intelligent le plus charismatique peut être à vous avec une réduction succulente.

Le Xiaomi Smart Band 8 fait partie des meilleurs bracelets connectés de la planète à l’heure actuelle.

Vous recherchez un bracelet intelligent qui vous aide à surveiller votre santé et votre activité physique à un prix abordable ? Alors vous ne devriez pas manquer cette offre Xiaomi Smart Band 8 sur AliExpress, qui vous permettra d’acheter cet appareil pour seulement 41 euros au lieu des 59,99 euros qu’il coûte officiellement. Le gadget Xiaomi est idéal à utiliser toute la journée maintenant que le beau temps commence et que vous souhaitez sortir plus souvent.

C’est un cadeau fantastique pour une personne spéciale qui souhaite que son activité quotidienne soit surveillée. Comme si cela ne suffisait pas, le Xiaomi Smart Band 8 n’a pas encore été mis en vente en Europe, vous pouvez donc être l’un des premiers à l’avoir au poignet. De plus, la septième version est à 41,99 euros chez PcComponentes, un prix similaire, donc ça vaut le coup d’opter pour la dernière édition.

Xiaomi Smartband 8

Achetez le Mi Band 8 avant tout le monde et à prix réduit

Le Xiaomi Smart Band 8 est un bracelet intelligent qui se démarque par ses nombreuses fonctionnalités et son excellent rapport qualité-prix. Par exemple, il dispose d’un écran Amoled allongé de 1,62 pouces, avec une résolution de 490 x 192 pixels et une luminosité maximale de 600 nits, ce qui vous permettra de voir clairement les données enregistrées par le bracelet dans n’importe quelle situation. De plus, le verre trempé incurvé sur les bords lui donne un look épuré et moderne.

Le corps en polycarbonate étanche du Xiaomi Smart Band 8 est un autre de ses points forts, car il vous permettra de l’utiliser dans n’importe quelle activité sans vous soucier des éclaboussures ou de la pluie. Pesant seulement 27 grammes, bracelet compris, le bracelet est léger et confortable à porter toute la journée. Vous pouvez acheter des bracelets sans fin de différentes couleurs et matériaux disponibles dans divers stores, cette fois il y a plus de possibilités que jamais.

Le Xiaomi Smart Band 8 dispose également de capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène sanguin et de pas, ainsi que d’un moniteur de santé féminin et d’un contrôle approfondi de la qualité du sommeil. Ces capteurs vous permettront de surveiller votre activité physique et votre santé de manière efficace et précise. De plus, sa connectivité Bluetooth 5.1 vous permettra de synchroniser le bracelet avec votre smartphone pour recevoir des notifications, contrôler la lecture de musique depuis votre poignet et même faire office d’obturateur d’appareil photo.

La batterie du Xiaomi Smart Band 8 est également remarquable, puisqu’elle se recharge en 1 heure environ et offre une autonomie d’environ 21 jours. Cela pourrait descendre à 14 jours si nous utilisons fréquemment tous ses capteurs. De cette façon, vous pouvez utiliser le bracelet pendant plusieurs semaines sans avoir à vous soucier de le recharger constamment. Depuis l’application My Fitness, vous pourrez voir toutes les données enregistrées par le bracelet de manière claire et simple. Il est compatible avec les systèmes d’exploitation mobiles Android 6.0 et iOS 12.0.

Xiaomi Smartband 8

Grâce à cette offre d’AliExpress, vous pouvez l’acheter à un prix réduit de seulement 41 euros au lieu des 59,99 euros qu’il coûte officiellement. Ne manquez pas cette opportunité et obtenez l’un des meilleurs bracelets intelligents du marché à un prix irrésistible. Obtenez-le maintenant et commencez à surveiller efficacement votre activité physique et votre santé.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :