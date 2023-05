Si vous avez un mobile Samsung, vous avez de la chance : vous pouvez désormais utiliser Bing AI directement depuis le clavier

Microsoft va inclure Bing AI dans ses applications de clavier préinstallées sur les téléphones Samsung. Au final, il semble qu’il y aura un nouveau moteur de recherche pour ces téléphones, mais pas comme prévu.

Bing intégré à SwiftKey.

Si vous nous lisez régulièrement, vous vous souvenez peut-être quand nous avons parlé de la panique de Google car Samsung prévoyait d’utiliser Bing comme moteur de recherche au lieu du Big G. La vérité est que l’intégration de ChatGPT dans le moteur de recherche Microsoft l’a présenté depuis longtemps des problèmes à Google, et il n’y a pas si longtemps Bing AI (nom donné au projet) peut déjà être utilisé dans SwiftKey, propriété de Microsoft depuis un certain temps.

Nous allons parler de cette dernière chose, et c’est que SwiftKey est préinstallé sur de nombreux terminaux Samsung en tant que clavier par défaut. Alors, tel que rapporté par Swiftkey elle-même, Bing viendra sur les téléphones de la marque coréenne. Pas comme prévu, mais il est déjà là.

Bing sur les téléphones Samsung sera bientôt une réalité

Selon Microsoft, l’intégration de l’IA avec le clavier dans la version 9.10.11.10 de l’application sera bientôt effective et, par conséquent, elle sera également effective sur les téléphones Samsung livrés avec ce clavier préinstallé. Cela indique que les utilisateurs du clavier natif de Samsung pourront enfin essayer Bing AI (la version Play Store existe depuis quelques semaines maintenant avec la fonctionnalité disponible.)

D’un autre côté, cela indique également que Microsoft intègre Bing Chat et d’autres fonctionnalités liées à l’IA dans tous les téléphones de la famille Galaxy de Samsung. Compte tenu de ce dont nous avons discuté au début du passage de Samsung de Google à Bing, c’est peut-être un signe des choses à venir.

Nous déployons les nouvelles fonctionnalités de Bing AI pour les utilisateurs de Samsung. Recherchez la nouvelle mise à jour (Android v9.10.11.10) dans les prochains jours. pic.twitter.com/NxUMf8Feyd —Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) 29 avril 2023

On se souvient que Google empoche 3 000 millions de dollars pour ce que Samsung lui verse pour utiliser son moteur de recherche sur ses téléphones, avec lequel la société de Mountain View prendrait un coup significatif à ses bénéfices si le changement se produisait enfin.

La décision de Microsoft ne pouvait pas intervenir à un moment plus sensible pour toute la controverse entourant l’IA. À l’heure actuelle, alors que toutes les expériences d’IA ont été invitées à s’arrêter et qu’un certain nombre de pays envisagent de l’interdire (dont la France), le moment semble risqué d’enfoncer les fonctionnalités d’IA dans la gorge des utilisateurs, qu’ils le veuillent ou non. .



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :