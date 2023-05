Prévoyez-vous d’acheter le MacBook Air 15 pouces après le lancement probable de la WWDC ?

Alors que Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste d’affichage Ross Young s’attendaient à l’origine à ce qu’Apple annonce le prochain MacBook Air 15 pouces lors d’un événement printanier, cela semble de moins en moins probable maintenant que nous sommes en mai – et que la WWDC approche.

Gurman s’attend maintenant à ce que la nouvelle machine soit lancée à la WWDC, et cela ferait certainement un gros titre principal…

Nos appels pour un MacBook Air 15 pouces

Nous réclamons depuis des années un MacBook Air avec un écran plus grand. En effet, Zac Hall a déclaré pour la première fois il y a plus de dix ans que ce serait la machine de ses rêves et qu’il en rachèterait une dès qu’Apple en fabriquerait une.

Je suis tombé sur un tweet de 2012 dans mon flux Timehop ​​cette semaine où j’ai déclaré mon intention d’acheter un MacBook Air 15 pouces en supposant qu’il en existerait un éventuellement.

Chance Miller a accepté, affirmant que ce serait le MacBook ultime pour lui et bien d’autres.

Ce serait le MacBook portable ultime pour moi, et probablement pour beaucoup d’autres personnes. Le MacBook Pro 16 pouces est une excellente machine, mais son poids de 4,8 livres indique qu’il se remarque dans votre sac à dos. Si vous avez besoin de la puissance apportée par le MacBook Pro 16 pouces, c’est une excellente option. Ma situation, cependant, indique que je n’ai pas besoin de cette puissance, mais j’aimerais avoir un écran de 16 pouces.

J’ai soutenu qu’il y a beaucoup de gens qui veulent les avantages de productivité d’un écran plus grand sans avoir besoin de la puissance d’un MacBook Pro.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens pourraient vouloir un MacBook Air à grand écran. Pouvoir travailler avec deux fenêtres côte à côte est une évidence. Vous n’avez pas besoin d’utiliser des applications professionnelles pour en bénéficier. Un étudiant peut avoir un site Web ouvert pendant qu’il rédige un article. Un cuisinier passionné peut avoir une recette ouverte pendant qu’il dresse une liste de courses. Un écrivain peut avoir ses notes ouvertes pendant qu’il écrit (s’il n’a pas encore entendu parler de Scrivener !). Il existe d’innombrables possibilités.

Nous en aurons bientôt un

Avec un nombre important de personnes achetant un MacBook Pro uniquement pour la plus grande taille d’écran, Apple craignait probablement de cannibaliser ces ventes. Mais comme le MBP est devenu de plus en plus cher, le risque que cela se soit considérablement réduit – tout comme la probabilité que les acheteurs Pro rétrogradent.

Aujourd’hui, par exemple, quelqu’un peut acheter un MacBook Air 13 pouces à partir de 999 $. S’ils veulent augmenter la taille de l’écran à 16 pouces, le MacBook Pro le moins cher qu’ils peuvent acheter leur coûtera au moins 2499 $. Très peu de gens seront prêts à payer deux fois et demie le prix juste pour obtenir un écran plus grand. Étant donné que presque tous les utilisateurs de MacBook Pro achètent la machine parce qu’ils ont besoin de puissance, il est peu probable que trop d’entre eux choisissent d’acheter un MacBook Air 15 pouces.

Nous avons entendu parler pour la première fois d’un MacBook Air 15 pouces il y a près d’un an maintenant, avec des suggestions ultérieures d’une version d’avril ou de mai.

Ce n’est toujours pas complètement impossible, mais étant donné qu’avril est passé, nous sommes en mai sans qu’aucun événement Apple ne soit annoncé, et nous nous rapprochons de plus en plus de la WWDC le mois prochain, l’argent intelligent fait maintenant l’objet d’une annonce dans le discours du développeur.

Prévoyez-vous d’en acheter un?

Nous ne savons pas combien coûtera la nouvelle machine, mais la différence de prix entre les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces d’entrée de gamme est de 500 $. Ce précédent suggérerait que le MacBook Air 15 pouces pourrait coûter 500 $ au-dessus du modèle M2 13 pouces, ce qui en ferait 1 799 $.

Cependant, compte tenu des volumes probables que la société vendra, Apple pourrait être en mesure de réduire de 100 à 200 dollars, pour se situer entre 1 599 et 1 799 dollars.

A ce genre de prix, comptez-vous en acheter un ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Rendu : Luke Miani

