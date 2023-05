Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 arriveront en juillet selon la dernière fuite

Selon les dernières informations sur les nouveaux pliables de Samsung, la rumeur monte en puissance selon laquelle juillet sera le mois choisi par les Coréens pour présenter ces terminaux.

Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.

Quand hier nous avons parlé de la fuite de l’apparition du Samsung Galaxy Z Flip 5, nous avons commenté que le mois de juillet était sa possible date de présentation. Source à l’origine de la nouvelle a déclaré que l’arrivée de l’appareil serait un peu plus tôt, puisque les Coréens présentent généralement leurs pliables au cours du mois d’août.

Selon les informations publiées dans SAMMobile, les dernières fuites en provenance de Corée du Sud donnent plus de crédibilité à la date de juillet. En fait, les nouveaux appareils devraient avoir deux à trois semaines d’avance sur leurs prédécesseurs selon le point de vente.

Un geste pour apaiser les actionnaires

Selon la source, la société souhaite que ses chiffres pour le troisième trimestre 2023 soient un peu rattrapés pour l’assemblée générale. L’année a été difficile pour Samsung, qui a enregistré une baisse de 96 % de ses bénéfices au premier trimestre en raison de la faible demande pour ses propres puces. On rappelle que la vente de puces représente 55% du chiffre d’affaires total du constructeur.

Selon ce qui a été publié, Samsung aurait déjà commandé des composants pour ses deux nouveaux pliables quelques semaines plus tôt que d’habitude. Différentes voix suggèrent que ces composants sont ceux qui ont subi le plus de changements, notamment la nouvelle charnière conçue pour être moins visible. Les autres pièces suivent le calendrier de production habituel.

Selon le média, Samsung utilisera les mêmes écrans OLED M12 dans les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. C’est également le même matériau que celui qui a été vu dans sa précédente génération de pliables, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. parle des écrans des nouveaux téléphones Samsung seront plus lumineux.

Comme toujours lorsque l’on parle de rumeurs, nous recommandons le scepticisme lors de leur lecture. Il n’y a toujours rien de confirmé et, jusqu’à ce que les données officielles apparaissent, tout est en l’air.

