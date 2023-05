Google Photos va vous permettre d’utiliser le langage naturel pour rechercher parmi toutes vos photos

Google met à jour le moteur de recherche Google Photos pour certains utilisateurs dans sa version Web, afin que le langage naturel puisse être utilisé pour rechercher des images.

Google Photos sur un mobile Android.

Il y a quelques jours à peine, nous avons publié un tutoriel détaillé pour vous retrouver dans Google Photos. Aussi utile que ces informations continuent d’être, la vérité est que le Big G vient de rendre le processus de recherche de tout ce qui se trouve dans votre galerie beaucoup plus facile. Et comment ont-ils fait ? Eh bien, mettre à jour le moteur de recherche et permettre l’utilisation du langage naturel.

L’information provient de 9to5Google, qui rapporte que l’application « expérimente des recherches plus puissantes » selon les mots de Google lui-même. Bien entendu, le tutoriel que nous avons publié il y a quelques jours n’est pas totalement obsolète, et pour l’instant cette nouvelle fonction ne sera disponible que dans la version web.

Il est maintenant plus facile que jamais de rechercher des photos dans l’application

Il semble également que cette expérience n’atteigne pas tous les utilisateurs, selon le point de vente. Selon le message, certains utilisateurs voyaient une boîte de dialogue bleue les invitant à « essayer une recherche plus puissante ». Google explique que vous pouvez désormais rechercher des phrases et des idées dans Google Photos, telles que « couchers de soleil colorés » ou « jardins verdoyants ».

Comme si cela ne suffisait pas, si vous avez activé les balises faciales, vous pouvez rechercher des photos de ces personnes en entrant leur nom ; même définir un emplacement pour vous montrer vos photos sur la plage ou n’importe où ailleurs. En ce sens, la recherche dans Google Photos semble correspondre à celle de Google Assistant.

Un porte-parole de Google interrogé par les médias a déclaré que la société « expérimente toujours de nouvelles façons d’aider le public à trouver et à faire revivre ses photos et vidéos. Cette expérience permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches à l’aide de requêtes plus complexes pour les aider à trouver les photos et vidéos qui recherchent le plus. facilement ».

Nous en profitons pour rappeler que Google Photos a certaines fonctions cachées, comme cet espace secret dans lequel il enregistre des photos et des vidéos éditées par AI.

