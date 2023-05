Xiaomi baisse le prix de sa meilleure tablette pour un temps limité : Snapdragon 860, grand écran et Android 13

70 euros de réduction pour la meilleure tablette Xiaomi que vous pouvez actuellement acheter, mais la réduction ne dure que quelques heures.

La tablette Xiaomi de la plus haute qualité possède un écran d’excellente qualité, compatible avec un stylet.

Si vous recherchez une tablette de haute qualité à petit prix, le Xiaomi Pad 5 est l’une de nos principales recommandations. C’est le moment idéal pour mettre la main sur cette tablette, puisque Xiaomi baisse actuellement son prix dans sa propre boutique en ligne. Plus précisément, vous pouvez obtenir le Xiaomi Pad 5 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour seulement 329,99 euros sur le site officiel de Xiaomi, soit 70 euros de moins que d’habitude.

Si vous préférez le modèle haut de gamme, avec 256 Go de stockage, vous pouvez l’acheter pour 379,99 euros dans la boutique Xiaomi, ce qui indique qu’il bénéficie également d’une remise de 70 euros. Les deux versions ont une livraison gratuite et rapide, il ne faudra pas longtemps pour avoir la tablette à la maison. Bien sûr, il faut garder à l’esprit que l’offre se termine ce mardi 2 mai, vous n’avez que quelques heures devant vous pour en profiter.

Le Xiaomi Pad 5 est légèrement plus cher sur Amazon, où vous pouvez le trouver pour un peu plus de 330 euros. Il est encore plus cher chez PcComponentes et chez MediaMarkt, où il avoisine même les 400 euros. Par conséquent, l’achat est plus rentable dans le store Xiaomi et sur Amazon, la différence entre les deux est minime. Il est maintenant temps, sur la base de notre analyse du Xiaomi Pad 5, de savoir tout ce que cette tablette a à vous offrir.

Le Xiaomi Pad 5 est un pari réussi pour son équilibre entre les différentes sections. Tout d’abord, son design surprend, tant par la beauté que par la qualité de construction, offrant une sensation de robustesse malgré un poids de 511 grammes et une épaisseur de seulement 6,85 millimètres. A l’oeil, il est robuste mais confortable à l’usage, il peut être utilisé pendant des heures. Quant à la couleur, vous pouvez choisir entre le blanc nacré et le gris cosmique.

L’avant du Xiaomi Pad 5 est occupé par un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600), un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une luminosité de 500 nits et une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10. Ces données se traduisent par des images de très bonne qualité, vous pouvez donc utiliser la tablette pour regarder des vidéos, des séries et des films sans aucun problème. Vous n’aurez pas besoin d’utiliser des écouteurs, car ses quatre haut-parleurs offrent un son puissant et clair.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 860, l’un des grands atouts car il a suffisamment de puissance pour exécuter même les tâches les plus exigeantes, comme jouer à des jeux ou éditer des images. De cette façon, vous pouvez utiliser le Xiaomi Pad 5 pour utiliser n’importe quelle application, il est polyvalent. Quant au système d’exploitation, il a déjà été mis à jour vers MIUI 14 avec Android 13, vous pouvez donc profiter du nouveau logiciel. En revanche, selon l’utilisation que vous allez en faire, vous devrez choisir entre le modèle 128 Go ou le modèle 256 Go de mémoire.

Jouer à des jeux, entrer sur les réseaux sociaux, regarder des séries, chercher quelque chose dans Google Chrome, éditer des vidéos… Comme nous l’avons dit, le Xiaomi Pad 5 répond bien à une grande variété d’utilisations. Gardez également à l’esprit que vous pouvez prendre des photos, des vidéos et des appels vidéo, car il dispose d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels.

Parmi les points forts du Xiaomi Pad 5 figure également le fait qu’il est compatible avec le stylet, un accessoire très utile si vous utilisez la tablette pour prendre des notes, dessiner ou éditer des images. Enfin, nous sommes face à l’une des meilleures tablettes Android du moment en raison de sa bonne autonomie, avec une batterie de 8 720 mAh qui offre environ deux jours avec une utilisation légère. Il est compatible avec une charge rapide de 33 W, mais le chargeur inclus est de 22,5 W.

Ce Xiaomi Pad 5 nous apparaissait déjà comme un excellent achat lorsque nous avons eu l’occasion de l’analyser, alors maintenant il l’est encore plus grâce à la remise de 70 euros offerte par la boutique Xiaomi. Gardez à l’esprit que l’offre se termine ce mardi 2 mai, vous n’avez donc pas beaucoup de temps devant vous.

