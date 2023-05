Le Samsung Galaxy Z Fold4 et le Galaxy S21 reçoivent enfin le mode astrophotographie

Les propriétaires des Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra reçoivent le mode astrophotographie via l’application Expert RAW.

Les caméras du Samsung Galaxy Z Fold4 sont mises à jour avec le mode astrophotographie

Le mode astrophotographie est une fonctionnalité des appareils photo mobiles Samsung qui a été vue pour la première fois dans le Samsung Galaxy S22 et qui vous permet de prendre des photos à longue exposition du ciel nocturne et des étoiles. Petit à petit, la firme coréenne étend ce mode photographique à davantage de terminaux de son catalogue. même ceux qui sont déjà sur le marché depuis quelques années.

Une bonne preuve en est que, comme le confirme 9to5Google, Samsung vient de publier une mise à jour de l’application Expert RAW sur le Samsung Galaxy Z Fold4 et les trois Galaxy S21 qui inclut ce nouveau mode d’astrophotographie.

Le mode astrophotographie arrive sur Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra

Plusieurs utilisateurs du Samsung Galaxy Z Fold4 présents sur Reddit ont récemment confirmé via la plateforme l’arrivée du mode astrophotographie sur le plus récent pliable de type livre de la marque via l’application Expert RAW.

Le mode astrophotographie est une fonctionnalité des téléphones Samsung qui utilise non seulement de longues expositions pour capturer des photos du ciel nocturne, des étoiles et des constellations, mais vous montre également l’emplacement des constellations afin que vous sachiez où pointer l’appareil photo du mobile.

Bien sûr, avant de lancer les cloches à la volée et de commencer à prendre des photos du ciel nocturne avec votre Galaxy Z Fold 4, vous devez savoir que leur qualité dépendra de la clarté du ciel dans la région où vous habitez. . Par conséquent, les personnes qui vivent dans des villes ou dans des zones éloignées des grandes villes obtiendront de meilleurs résultats avec le mode astrophotographie.

Un avantage que le Galaxy Z Fold4 a pour utiliser le mode astrophotographie est que vous pouvez utiliser son « mode flexible » pour pointer les caméras dans la direction souhaitée sans utiliser de trépied.

Mais le Samsung Galaxy Z Fold4 n’est pas le seul appareil de la firme à avoir récemment reçu le mode astrophotographie, puisque comme ils nous le disent de SamMobile, les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra ont également récemment eu ce mode photographique.

Si vous possédez l’un de ces quatre Samsung Galaxy et que vous souhaitez utiliser le mode astrophotographie, il vous suffit de mettre à jour l’application Expert RAW vers sa dernière version depuis l’app store de Samsung, le Galaxy Store.

