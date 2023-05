Un vieux Nokia 3310 est tout ce dont les voleurs ont besoin pour voler votre voiture

Les vols de véhicules sont l’une des grandes préoccupations des temps modernes. Avec cette méthode simple, le vôtre peut être volé.

Le Nokia 3310 était une véritable légende, mais maintenant il devient un cauchemar

Le mythique Nokia 3310 est l’un des téléphones qui a généré le plus de mèmes et de bons souvenirs dans le monde de la téléphonie. Chose qui est normale, puisque beaucoup ont commencé avec ce téléphone dans leur voyage à travers le monde de la téléphonie mobile. Cependant, alors que nous rêvons tous d’un Nokia 3310 avec Android, d’autres travaillent dur pour en faire un outil pour le crime, en particulier pour voler des voitures.

Pour cette raison, nous allons vous parler d’une nouvelle technique qui fait de nombreux adeptes aux États-Unis pour voler les voitures des autres. Quelque chose pour lequel il semble qu’aucune expérience n’est actuellement nécessaire, il y a donc beaucoup de peur de la part des autorités et des propriétaires de perdre leur voiture.

Pour qu’ils puissent voler ta voiture

La vidéo est assez descriptive en elle-même. Une personne monte dans une voiture, essaie de la démarrer mais elle ne démarre pas parce qu’elle ne trouve pas la clé, donc le moteur ne démarrera pas même si la personne le veut. Pour cette raison, l’homme dégaine une arme inattendue : le nokia 3310. A l’aide d’un câble USB et du Nokia 3310, l’écran de l’ancien téléphone affiche diverses données et options. Il semble qu’il soit connecté à l’unité de contrôle de la voiture car lorsqu’il a fini de prendre certaines lectures, la voiture démarre sans problème.

En seulement 30 secondes, cette personne a réussi à voler la voiture sans problème. Chose qui devient de plus en plus courante. Les voitures du présent (et du futur) ne sont plus volées en fabriquant le pont mythique que l’on voyait dans les films des années 80, mais hackées. Nous vivons à une autre époque et cela nécessite que tout soit modernisé, y compris les tactiques de vol.

En général, les voleurs utilisent de très petits appareils, il ne doit pas nécessairement s’agir d’un mobile. Il n’a pas non plus besoin d’avoir un écran, certains écouteurs sont également utilisés qui sont également confortables pour effectuer le piratage nécessaire. Selon le magazine Vice, il n’est même pas nécessaire d’avoir des connaissances en technologie de pointe pour cela, car beaucoup achètent ces appareils déjà préparés pour mener à bien l’attaque électronique, il leur suffit de savoir sur quels boutons appuyer pour effectuer le vol.

Le vol prend un peu plus de trente secondes.

La voiture ne démarre pas sans la clé, mais cela change lorsqu’un Nokia 3310 est connecté au véhicule.

En appuyant sur une série de boutons, vous pouvez facilement obtenir le véhicule pour vous permettre de le démarrer.

Fondamentalement, c’est un moyen de le combler, mais à l’époque moderne où la technologie a déjà pris le dessus sur les véhicules.

Toutes les voitures peuvent être volées, en effet internet regorge de vidéos de ce type et on peut voir des marques aussi chères que la Maserati italienne ou d’autres marques de luxe. De cette façon, personne ne semble à l’abri de cette astuce qui finira tôt ou tard par être patchée par les constructeurs automobiles pour éviter qu’ils ne soient volés. Bien qu’il soit très probable que tôt ou tard un autre exploit soit trouvé qui permette de commettre le vol.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :