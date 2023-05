Vous pouvez ainsi améliorer le son de votre mobile Samsung avec un simple réglage

Votre mobile Samsung cache une fonction qui peut drastiquement améliorer la qualité sonore de votre mobile. Vous pouvez donc l’activer.

Jouer avec un Samsung Galaxy A54, l’un des derniers téléphones de la marque | Image : Techno urbaine

Si vous avez un mobile Samsung sorti ces dernières années, il comprend très probablement un système de haut-parleurs stéréo visant à améliorer l’expérience sonore lorsque vous écoutez de la musique, regardez des vidéos ou jouez à des jeux vidéo. Cependant, il est également probable que vous n’en tiriez pas le meilleur parti.

Depuis plusieurs générations, Samsung a inclus la possibilité d’activer le système Dolby Atmos dans plusieurs de ses téléphones et tablettes. Ce système est chargé d’affiner l’audio pour simuler un effet de son surround, d’augmenter légèrement la puissance de la sortie audio et, finalement, d’améliorer l’expérience liée à la consommation de contenu multimédia, que ce soit via les haut-parleurs du téléphone ou certains écouteurs.

Mais de nombreux utilisateurs ne savent pas que leurs mobiles incluent cette option, et pour cette raison, ils la gardent désactivée, perdant ainsi tous les avantages offerts par le système Dolby Atmos. Si vous faites partie de ceux-là, nous allons vous expliquer comment vous pouvez activer cette option.

Activez Dolby Atmos sur votre mobile Samsung pour améliorer le son

Le processus pour activer Dolby Atmos sur un smartphone Samsung est extrêmement simple et ne vous prendra pas plus d’une minute. Avant, oui, vous devez vous assurer que votre mobile Samsung est compatible avec cette fonction. En général, tous les modèles sortis après 2018 et dotés d’un système de haut-parleurs stéréo sont compatibles avec Dolby Atmos.

Cela dit, les étapes à suivre pour activer cette option sont les suivantes :

Sur votre mobile Samsung, ouvrez les paramètres système et rendez-vous dans la rubrique « Sons et vibrations » Recherchez la section « Effets et qualité sonore » et appuyez dessus Allumez le Switch « Dolby Atmos »

Avec ces étapes simples, vous aurez déjà activé le son Dolby Atmos sur votre mobile Samsung et vous pourrez commencer à profiter d’une expérience audio améliorée. Cependant, vous pouvez toujours aller encore plus loin et accéder aux paramètres Dolby Atmos pour choisir la durée du profil sonore que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez également activer l’option Dolby Atmos pour les jeux, qui améliorera automatiquement le son lorsque vous jouerez à des jeux avec votre smartphone. Vous pouvez également utiliser l’application Sound Assistant créée par Samsung lui-même pour personnaliser davantage les paramètres sonores de votre terminal.

