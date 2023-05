Bluesky : Tout ce que vous devez savoir sur ce tueur potentiel de Twitter

Bluesky est une nouvelle application de médias sociaux qui gagne en notoriété parmi les utilisateurs à la recherche d’une option différente de Twitter. Alors que Twitter fait face à ses propres difficultés sous la propriété d’Elon Musk, Bluesky se positionne comme un concurrent féroce. Cet article vous fournira tous les détails pour déterminer s’il a ce qu’il faut pour remplacer Twitter. Alors, approfondissons-le.

Alors, qu’est-ce que Bluesky ?

Bluesky est une application de médias sociaux décentralisée développée par l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. L’application offre une expérience utilisateur similaire à celle de Twitter et est relativement facile à utiliser.

Et comme Twitter, les utilisateurs ont la possibilité de créer des profils, de partager des idées et de dialoguer avec d’autres utilisateurs en aimant et en répondant aux messages.

Comment fonctionne Bluesky ?

Contrairement à Twitter, Bluesky utilise un système décentralisé qui fonctionne sur plusieurs serveurs plus petits liés par le protocole AT. Que indique le protocole AT, vous demanderez-vous peut-être ?

Eh bien, le protocole AT est une norme ouverte et décentralisée de Bluesky. Il est conçu pour aider les créateurs d’applications à proposer des applications sociales qui protègent la confidentialité et les données des utilisateurs, tout en étant capables de déplacer des comptes entre les serveurs.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer leurs propres applications sur le protocole avec des règles sur mesure adaptées à leurs besoins. Le concept peut sembler familier car Mastodon utilise également une technologie similaire.

Comment s’inscrire à l’application

Bluesky a été téléchargé 375 000 fois depuis l’App Store d’Apple dans le monde entier depuis son lancement en février.

Actuellement, Bluesky est en version bêta et ne peut être testé que via un système d’invitation uniquement. Pour vous inscrire, vous aurez besoin d’un code d’invitation d’un utilisateur existant ou de vous inscrire à la liste d’attente sur le site Web de Bleusky.

Au fur et à mesure que Bluesky continue de croître, davantage d’utilisateurs y auront accès. Par conséquent, si vous attendez toujours pour vous inscrire, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps.

En quoi est-ce différent de Twitter ?

La différence la plus évidente est qu’Elon n’est pas à la barre, vous n’aurez donc pas à supporter ses manigances.

Les autres différences clés incluent :

Décentralisation : Bluesky donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience. Open-Protocol : à l’avenir, l’application vise à permettre l’échange fluide de publications entre diverses applications de médias sociaux.

Bluesky vaut-il le battage médiatique?

Bluesky a le potentiel de servir d’alternative à Twitter. C’est grâce à sa familiarité avec Twitter et au support de Jack Dorsey.

Et à première vue, les gens sont prêts à quitter le navire. La société a déclaré jeudi dans un article sur sa propre plate-forme qu’elle avait connu le « plus grand saut d’une journée chez les nouveaux utilisateurs » de tous les temps.

Néanmoins, il est important de noter que Bluesky est toujours en développement et que certaines de ses fonctionnalités annoncées ne sont actuellement pas disponibles. De plus, le succès de l’application dépendra de sa capacité à développer et à fidéliser ses utilisateurs.

Emballer

Bluesky est une application géniale, et j’y vois beaucoup de potentiel. Cependant, il est trop tôt pour dire que Bluesky remplacera Twitter ou dépassera son nombre d’utilisateurs.

Néanmoins, compte tenu de son lien avec Jack Dorsey et de sa renommée croissante, il s’agit d’une option viable pour les personnes à la recherche d’une nouvelle expérience de médias sociaux. Il sera intéressant de voir comment Bluesky rivalise avec des applications comme Twitter au fur et à mesure de sa croissance. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire, c’est nous asseoir et profiter du spectacle.

Que pensez-vous de ceci? Pensez-vous que l’application Bluesky va remplacer Twitter ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

