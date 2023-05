La mise à jour Android de mai 2023 est désormais disponible : voici toutes ses actualités

La mise à jour Android de mai 2023 est maintenant disponible en téléchargement.

Le Google Pixel 7 Pro sera l’un des premiers téléphones à recevoir la mise à jour Android de mai 2023

Comme d’habitude le premier lundi de chaque mois, une nouvelle mise à jour de sécurité Android est arrivée hier, alors que Google a publié le correctif de sécurité Android de mai 2023 et a partagé le bulletin via le blog officiel d’Android qui inclut toutes les vulnérabilités du système d’exploitation mobile qui ont été résolues. au cours des dernières semaines.

Ainsi, la mise à jour Android de mai 2023 est désormais téléchargeable sur tous les Google Pixels depuis le Pixel 4a, puisque les Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4 ne sont plus compatibles avec les nouvelles mises à jour système et de sécurité.

La mise à jour Android de mai 2023 arrive pour corriger certains problèmes de sécurité

Comme ce fut le cas avec la mise à jour Android d’avril 2023, cette nouvelle version d’Android n’est pas non plus une « Feature Drop », car elle n’introduit pas de nouvelles fonctionnalités aux Pixels pris en charge, mais améliore simplement la sécurité et la stabilité du système opérationnel.

Le bulletin de sécurité auquel nous vous avons lié ci-dessus détaille toutes les vulnérabilités qui ont été résolues avec cette mise à jour, qui sont classées en fonction de leur niveau de menace pour la plateforme. De toute évidence, certaines d’entre elles sont des améliorations spécifiques des performances et de la sécurité destinées au Pixel.

Comme d’habitude, le correctif de sécurité de mai 2023 est publié progressivement via OTA et sera progressivement déployé sur les appareils pris en charge. Quoi qu’il en soit, si vous ne voulez pas attendre pour le recevoir, vous pouvez toujours télécharger les packages de mise à jour pour chaque appareil et effectuer l’installation manuellement via le fichier OTA ou via l’image d’usine de chaque terminal.

Au moment de la publication de cet article, Google a partagé le nouveau bulletin de sécurité, mais n’a pas encore publié les images. Une fois disponibles, vous pouvez les télécharger à partir des liens que nous vous laissons sous ces lignes :

Développeurs Google | Fichiers OTA

Développeurs Google | photos d’usine

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :