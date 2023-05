Jeunes et influents : une étude montre qu’on change moins de portable en vieillissant

Non mon ami, ce n’est pas que tu te soucies moins des téléphones portables maintenant ou qu’ils te rendent plus paresseux… C’est juste que tu vieillis !

Martin Cooper, l’inventeur du téléphone portable, avec son DynaTAC et un iPhone 14 Pro qui ne cesse de changer chaque année.

Le bon vieux Martin Cooper nous a dit il y a quelques semaines, à l’occasion du 50e anniversaire du premier appel via un téléphone portable, qu’en 1973 déjà, ils savaient qu' »un jour, tout le monde aurait des téléphones portables ». L’inventeur de ces appareils qui sont aujourd’hui déjà des appendices de notre corps, ou presque, n’avait pas trop tort, puisqu’il y a déjà plus de contrats téléphoniques dans le monde que d’êtres humains vivants, même si nous n’utilisons pas tous le téléphone de la même façon et en effet, à la surprise de personne, notre époque est largement à blâmer à cet égard.

En effet, une nouvelle étude réalisée par les consultants experts de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) et reprise par des collègues de GizmoChina vérifie que, comme on pouvait s’y attendre, les jeunes sont les plus influents et ceux qui lui accordent le plus d’importance pour le smartphone, étant aussi le plus rapide à remplacer leurs appareils.

Et c’est qu’on soit millenials, les trentenaires du coin, parmi lesquels je me retrouve, que la première pierre soit jetée par celui qui ne s’est jamais senti énormément paresseux quand il s’agit de changer de téléphone portable en raison du nombre énorme d’applications et de services qui doivent être reconnectés et/ou configurés.

C’est peut-être pour cela que beaucoup moins de mobiles se vendent désormais, et c’est que les marchés émergents sont rapidement saturés et que la population occidentale voit ses courbes démographiques vieillir sans rémission, ce qui selon cette publication du CIRP influence grandement les délais de mise à jour de nos appareils.

Évidemment, le fait que les écarts entre les générations se réduisent de plus en plus a également une influence, bien que Samsung ait montré avec son Galaxy S23 que le grand public peut être convaincu en améliorant ce qui est présent, et en rendant excellent ce qui était déjà très bien, sans beaucoup de fanfare.

Quoi qu’il en soit, nous en sommes venus ici à parler des délais de mise à jour des téléphones mobiles en fonction de l’âge, et bien que cette étude réalisée aux États-Unis ne parle que de l’iPhone, la vérité est qu’elle peut assez bien être extrapolée à n’importe quel autre smartphone, car il ressemble assez à notre perception de ce qui se passe certainement en France avec n’importe quel type de mobile.

Consumer Intelligence Research Partners indique que les jeunes sont ceux qui ont tendance à mettre à jour leur iPhone, ou leur mobile par extension, beaucoup plus fréquemment, et c’est que, par exemple, 45 % des utilisateurs âgés de 18 à 24 ans reconnaissent que leur mobile a moins de deux ans et que c’est généralement la durée maximale pour le changer. C’est plus du triple du taux de changement pour les plus de 65 ans !

Si vous pensiez que c’était une coïncidence de voir les fabricants de smartphones cibler les plus jeunes, vous vous trompiez, puisque ce sont les plus jeunes qui consomment le plus et qui changent le plus souvent de téléphone.

En effet, 65% des clients âgés de 65 ans et plus ont le même téléphone depuis 3 ans ou plus, tandis qu’environ 45% des utilisateurs âgés de 18 à 54 ans changent de téléphone dans les 2 ans environ. Ces derniers chiffres chutent à environ 27% si l’on parle des plus de 55 ans.

L’expérience personnelle ne ment pas, alors, et à mesure que nous vieillissons, nous devenons de plus en plus paresseux pour apprendre de nouvelles technologies, remplacer nos appareils et configurer ou essayer de nouveaux services numériques, même s’il est vrai que (presque) personne à ce stade n’est laissé sans smartphone et une grande majorité, de tout âge, utilise au moins un réseau social au quotidien.

Alors, arrêtez de vous disputer avec vos beaux-frères car en effet, ce n’est pas un hasard si les fabricants les plus ‘tech’ orientent leurs campagnes publicitaires vers les jeunes… C’est une simple question de statistique, puisque ce sont eux qui consomment le plus !

