4 raisons de ne pas acheter un Chromebook

Les ChromeBooks sont un pari très intéressant, mais ils ont aussi de gros problèmes

Il existe de nombreuses raisons d’acheter un Chromebook. Ce sont des appareils légers, relativement bon marché et très fonctionnels pour la bureautique. De cette façon, c’est un terminal qui permet à la technologie d’atteindre plus de foyers pour les fonctions les plus élémentaires. Cependant, bien qu’il existe de très bonnes applications pour Chromebook, il existe encore de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez réfléchir à deux fois à l’idée de faire cet achat. Aujourd’hui nous allons passer en revue quels sont les points désastreux de cette technologie

Vous imaginez déjà bon nombre de ces problèmes. Ils sont multiples et ne s’appliquent pas toujours exclusivement aux Chromebooks, mais dans de nombreux cas cela concerne également tous les portables quelle que soit la gamme.

Mauvais matériel dans toutes les gammes

Les Chromebooks sont très bon marché, même s’il est vrai que certains atteignent des niveaux de prix moyens et haut de gamme, ce n’est généralement pas le cas. Par conséquent, il est compréhensible que le matériel soit un peu dépassé, comme c’est le cas avec la grande majorité des appareils sur le marché. De plus, sa façon de les concevoir comme des ultrabooks indique que la légèreté est valorisée avant tout, c’est pourquoi ChromeOS est un système si léger et la vérité est que les terminaux n’ont généralement pas de décalage. Le problème est de savoir comment nous voulons faire fonctionner des applications puissantes.

Même dans le haut de gamme, les options de RAM et de processeur sont généralement très faibles.

De plus, on oublie qu’ils ont des graphismes intégrés.

Pour cette raison, de nombreuses applications ne fonctionnent pas et nous pouvons oublier les jeux.

Nous n’avons pas toutes les applications que nous aimerions

Les ordinateurs portables Chromebook sont axés sur la productivité. Au moins en théorie, sa fonction principale est d’exécuter les applications bureautiques qui nous permettent de travailler de la meilleure façon possible. Le problème est que beaucoup de ces applications ne sont pas disponibles et lorsqu’elles le sont, elles ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient. Ainsi, nous oublions les traitements de texte importants et les applications d’édition audio, vidéo et image impossibles à exécuter sur la plate-forme Google. Il existe de nombreuses applications Android compatibles qui peuvent être téléchargées depuis le Play Store, mais dans de nombreux cas, leur compatibilité est réduite ou elles ne fonctionnent pas bien du tout.

Les applications Android ne fonctionnent pas du tout bien optimisées.

Il manque des applications clés qui faciliteraient la vie en milieu professionnel.

Votre matériel ne permet pas le fonctionnement de certaines applications.

En général, le logiciel laisse à désirer.

Avec un Chromebook, oubliez les jeux

Récemment, cela a changé pour le mieux, en particulier avec le lancement des dernières gammes de Chromebook de marques comme ACER. Cependant, le jeu est toujours un compte en attente sur ces ordinateurs. Le motif? Son matériel médiocre rend impossible l’exécution de jeux relativement exigeants.

La seule façon de jouer à des jeux vidéo qui ont une puissance graphique importante est de passer par le cloud gaming proposé par des entreprises comme Xbox avec son Game Pass Ultimate. Cependant, avec cela, nous pouvons également oublier le jeu multijoueur car avec le retard typique de ces technologies, il est peu probable que nous puissions y jouer. Pour cette raison, il existe de nombreux problèmes pour lesquels les jeux sont toujours interdits pour les Chromebooks.

Le matériel Chromebook est trop pauvre pour envisager une alternative intéressante aux jeux sur PC ou Mac.

Les ordinateurs ne peuvent pas gérer les titres, mais beaucoup d’entre eux peuvent être utilisés pour jouer dans le cloud.

Malheureusement, cela exclut les titres en ligne ou compétitifs.

Mauvaise politique de mise à jour

C’est un problème qui devient de plus en plus répandu dans la technologie. Cependant, dans les ordinateurs, ce n’est pas comme ça. Dans le cas de Windows, les mises à jour gratuites font partie de l’expérience utilisateur depuis des années et la seule condition préalable que nous pouvons trouver est que nous n’avons pas de module TPM de sécurité sur notre carte mère. Dans le cas de MacOS, la même chose se produit, mais cela dépend davantage du modèle que nous avons puisqu’il s’agit d’un logiciel et d’un matériel fermés.

Dans le cas de Google, la même chose se produit, mais nous n’avons que 4 ans de mises à jour selon Ars Technica, par conséquent, elles ne devraient durer que si longtemps et c’est une triste annonce qu’elles n’aient pas de continuité dans le temps remarquable. .

