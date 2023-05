Peu de gens le savent, mais ce gadget Xiaomi est idéal à transporter dans la voiture

C’est inconnu, mais ce gadget est indispensable pour l’avoir dans notre voiture.

Ce gadget indispensable pourrait nous sauver la vie

Parfois, il existe des gadgets absurdes pour lesquels nous ne savons pas très bien pourquoi nous les avons achetés. Ce n’en est pas un, car ce gadget Xiaomi peut nous sauver la vie dans la voiture. Il s’agit d’une lampe de poche, qui rejoint clairement la liste des gadgets essentiels de Xiaomi. Parce que? Nous sommes face à une lampe torche qui nous permet de casser notre ceinture de sécurité et la vitre de la voiture. Ceci parmi beaucoup de fonctions que nous allons voir à partir de maintenant.

Lampe de poche multifonction Xiaomi

Xiaomi nous apporte l’un des meilleurs gadgets que nous puissions avoir dans notre voiture. Sa fonction principale est d’être une lampe de poche, mais elle a de nombreuses autres fonctions attachées à sa fonction principale. La première est que nous pouvons avoir des feux de secours sur le côté, émettant des flashs de lumière anti-brouillard rouge pour avertir que notre véhicule est là. De plus, il ne tombera pas, car il possède de puissantes ancres magnétiques pour qu’il ne nous laisse en aucun cas allongé.

Deux fonctions qui peuvent nous sauver la vie sont stockées à l’arrière de la lampe de poche. En ce sens, il permet de casser la vitre de la voiture ou notre ceinture de sécurité pour sortir en toute sécurité d’un accident avec notre voiture. Ceci est incroyablement utile dans les situations à haut risque. J’espère que nous n’aurons pas à passer par là, mais si nous le faisons, il vaut mieux être préparé avec ces types d’instruments à portée de main. De plus, son utilisation est vraiment simple, il suffit de passer la courroie à travers la lame ou de placer le marteau perpendiculairement au verre et de cliquer sur un bouton pour que le ressort sorte et le casse.

De plus, il a plus de 90 heures d’autonomie et est parfaitement rechargeable à l’aide d’un câble USB-C. C’est une assurance vie car avoir 90 heures de lumière est incroyable et nous serons toujours sûrs que nous ne serons pas laissés pour compte lorsque nous aurons besoin d’un puissant éclat de lumière.

lampe de poche Xiaomi

En résumé, les fonctions étoiles sont les suivantes :

Il peut éclairer avec une force de 1000 lumens. Il peut être ajusté au moyen d’un anneau entre différents modes d’éclairage.

Il a une fixation magnétique pour que nous puissions le coller sur différentes surfaces, comme le capot de la voiture ou le coffre pour nous éclairer dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Il dispose également de feux latéraux rouges et blancs pour alerter qu’il y a eu un accident.

Permet de casser la ceinture de sécurité si elle se coince après un accident.

Il dispose également d’un marteau pour briser la vitre de la voiture si nous devons nous échapper du véhicule. Il vous suffit de le mettre perpendiculairement au verre et de cliquer sur un bouton.

Autonomie de 90 heures rechargeable via un câble USB-C.

Il peut être acheté dans la boutique Xiaomi au prix de 44,99 euros.

Lampe de poche multifonction Xiaomi dans le Mi Store

