Avez-vous un mobile Xiaomi? Cette astuce secrète vous permet de connaître la qualité de votre Internet

Nous allons vous expliquer comment vérifier la qualité de la connexion Internet à l’aide d’un outil intégré à votre mobile Xiaomi.

Un smartphone Xiaomi avec MIUI, la couche de personnalisation basée sur Android développée par la société

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus complètes et avec le plus grand nombre d’outils dans le paysage Android actuel. Bien qu’il ne soit pas le favori de nombreux utilisateurs, il est indéniable que le logiciel des appareils Xiaomi regorge de fonctions utiles qui vous permettent de faire pratiquement n’importe quoi. Par exemple, vérifiez la qualité de la connexion Internet de l’appareil.

C’est l’une des fonctionnalités les moins connues de toutes celles incluses dans MIUI, mais c’est certainement l’une des plus utiles et pratiques. Nous allons vous expliquer comment l’utiliser pour mesurer la qualité de votre Wi-Fi depuis votre mobile sans passer par des applications dédiées, et trouver d’éventuels problèmes de connexion.

Mesurez la qualité de la connexion Internet avec votre mobile Xiaomi

La fonction en question est disponible sur tout mobile Xiaomi récent disposant de l’une des dernières versions de MIUI. Il fait partie de l’ensemble d’outils que Xiaomi propose dans son application « Sécurité », où il est possible de trouver d’autres utilitaires liés à la maintenance des appareils.

Pour l’utiliser, il vous suffit d’ouvrir l’application Sécurité sur votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO. Une fois à l’intérieur, vous devez aller au bas de l’écran, et à partir de là, appuyez sur « Vérifier le réseau ».

Lorsque vous l’aurez fait, vous serez dirigé vers un menu où vous pourrez voir l’utilisation de la connexion Wi-Fi de l’appareil en temps réel, et juste en dessous l’utilisation du réseau que chacune des applications ouvertes en arrière-plan est fabrication. Si vous touchez le texte bleu « Vérifier le réseau », vous accéderez à un autre menu, où un test de connexion sera effectué, et vous pourrez voir s’il y a des problèmes.

En cas de problème, l’outil lui-même vous fournira des solutions que vous pourrez mettre en œuvre pour corriger les problèmes présents dans la connexion.

C’est une fonction très utile, et il est frappant qu’elle ne soit pas plus populaire parmi les utilisateurs de smartphones Xiaomi, Redmi et POCO. Sans aucun doute, cela va directement à notre top des meilleures astuces pour MIUI qui existent aujourd’hui.

