9 applications peu connues pour Android qui sont bien plus utiles que vous ne le pensez

Ce sont les 9 applications les moins populaires sur le Play Store que vous devriez essayer sur votre mobile Android.

Applications sur un smartphone Android

Malgré le fait que le Google Play Store dispose d’un très large catalogue d’applications gratuites et payantes, en particulier 3,5 millions, il est courant pour la plupart d’entre nous de toujours utiliser les applications recommandées par le Google Store ou celles qui utilisent des personnes de notre cercle d’amis. et la famille.

Cela nous amène à arrêter d’essayer certaines applications qui, pour une raison quelconque, ne sont pas aussi connues qu’elles devraient l’être, mais en même temps, elles peuvent aussi nous être très utiles.

Pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour découvrir 9 joyaux cachés authentiques du Play Store qui valent la peine d’être essayés.

SuperImage

La première application de cette liste est SuperImage, un éditeur d’images pratique qui utilise l’IA pour améliorer les photos floues ou de mauvaise qualité et leur donner une nouvelle vie.

SuperImage est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | SuperImage

Test du capteur – Info CPU/GPU/RAM

Sensor Test est un outil complet avec lequel vous pourrez détecter des problèmes sur votre smartphone, puisque, comme son nom l’indique, cette application vous permet d’avoir des informations détaillées sur une grande variété de capteurs sur votre téléphone tels que le gyroscope, l’accéléromètre , un capteur de gravité, une lumière, un podomètre ou un moniteur de fréquence cardiaque et testez-les pour vérifier qu’ils fonctionnent correctement.

Sensor Test est une application gratuite avec des publicités qui a une version Pro qui supprime les publicités, fournit une assistance du développeur et déverrouille toutes les fonctionnalités de l’application pour un paiement unique de 4,09 euros.

Google Play Store | Test du capteur – Info CPU/GPU/RAM

Lecteur Focus Lecteur RSS

FocusReader RSS Reader est l’application que j’utilise tous les jours pour lire les actualités sur mon mobile car elle possède une interface propre et élégante qui me donne une expérience de lecture vraiment satisfaisante et car elle me permet de convertir n’importe quel article en audio pour l’écouter comme s’il étaient un podcast.

FocusReader est une application gratuite avec des publicités qui a une version Pro qui supprime les publicités et déverrouille certaines fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge multi-comptes, grâce à laquelle vous pouvez gérer votre référentiel de flux local et les comptes que vous avez dans d’autres services comme Feedly ou Inoreader , la possibilité de créer des abonnements et des dossiers et de les organiser à votre guise ou la possibilité d’enregistrer une copie de sauvegarde de vos flux dans Google Drive, OneDrive, Dropbox et WebDAV.

Google Play Store | Lecteur Focus Lecteur RSS

Applications achetées

Les applications achetées sont une application simple qui vous montre toutes les applications et tous les jeux que vous avez achetés sur Google Play et vous permet de les trier par nom, date ou prix.

De plus, cette application gratuite vous donne également la possibilité de filtrer les applications et les jeux achetés dans le Play Store afin que seuls ceux que vous avez installés ou que ceux que vous avez désinstallés apparaissent.

Google Play Store | Applications achetées

BuzzKill – Superpouvoirs du téléphone

La seule application payante de cette sélection est BuzzKill, une application utile qui te permet de configurer les notifications que tu veux voir et celles que tu ne veux pas, et quand tu veux.

Ainsi, grâce à BuzzKill, vous pourrez établir un modèle de vibration ou un son spécifique pour un contact spécifique, rejeter automatiquement toute notification que vous ne souhaitez pas voir, faire en sorte qu’une notification continue d’apparaître jusqu’à ce que vous y répondiez et recevoir certaines notifications sur un horaire précis.

BuzzKill est une application payante au prix de 3,39 euros, un montant que vous pouvez couvrir en échangeant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

Google Play Store | BuzzKill – Superpouvoirs du téléphone (3,39 euros)

Enregistreur vocal Tape-a-Talk

Si vous cherchez une bonne application pour enregistrer des notes vocales, vous devez essayer Tape-a-Talk Voice Recorder, une application gratuite avec laquelle vous pourrez enregistrer rapidement et facilement un son de haute qualité.

En plus de faire des enregistrements vocaux, Tape-a-Talk Voice Recorder vous permet également de les éditer, ce qui en fait une bonne option pour enregistrer votre propre podcast.

Tape-a-Talk Voice Recorder est une application gratuite avec des publicités, mais si vous souhaitez supprimer les publicités et déverrouiller toutes ses fonctionnalités, y compris la possibilité de sauvegarder vos enregistrements sur Dropbox, Box, Google Drive ou OneDrive, vous devrez passez par la case et achetez l’application de paiement qui est au prix de 4,79 euros.

Google Play Store | Enregistreur vocal Tape-a-Talk

Google Play Store | Enregistreur vocal Tape-a-Talk Pro (4,79 euros)

Maison carrée

Square Home est un lanceur original pour Android qui organise des applications et des widgets sur l’écran d’accueil de votre mobile avec l’interface Windows 10 Metro, transformant votre Android en Windows Phone.

Mais ce n’est pas tout car ce lanceur dispose également d’un tiroir d’applications intelligent qui vous montre les applications que vous utilisez le plus en haut et avec un bon nombre d’options de personnalisation pour tout mettre à votre goût.

Google Play Store | Maison carrée

Shizuku

Même s’il n’y a plus beaucoup d’applications qui nécessitent que votre appareil soit rooté pour exécuter certaines fonctions, il y en a certaines où vous en avez encore besoin. Pour résoudre ce problème sans avoir à rooter votre smartphone, vous avez à votre disposition Shizuku, une application gratuite qui accède aux API au niveau du système pour faire croire aux applications que votre mobile est rooté.

Google Play Store | Shizuku

what3words

what3words est une application de navigation soignée qui prend un emplacement, le divise en carrés de 10 pieds, attribue à chaque carré un identifiant unique composé de trois mots, puis utilise ces identifiants pour trouver l’emplacement exact où vous souhaitez vous rendre.

Cette application est vraiment utile pour trouver des endroits dans les villes où les adresses traditionnelles sont inexactes ou répétées, et dans les régions rurales où il y a des maisons ou des points d’intérêt qui n’ont pas d’adresse postale.

L’un des avantages de cette application gratuite est que, une fois l’emplacement trouvé, vous pouvez le partager via Google Maps ou Waze pour l’envoyer à d’autres personnes.

Google Play Store | what3words

