Ce spectaculaire Xiaomi est une bête qui tombe en prix dans sa version la plus puissante

Si vous recherchez puissance et équilibre à bon prix, ce Xiaomi fait partie des achats du moment.

Le Xiaomi 12T dans ses deux coloris.

Vous n’avez pas à payer trop cher pour ramener à la maison l’un des appareils les plus puissants de Xiaomi. Grâce à cette offre Amazon, vous avez la possibilité d’obtenir le Xiaomi 12T avec une remise de 165 euros. Et attention, on ne parle pas du modèle de base, mais de la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous ne manquerez de rien.

Il s’agit d’un smartphone qui était vendu 649,99 euros, vous pouvez économiser un bon pourcentage et l’investir dans autre chose, un Nothing Ear (2) par exemple. Le terminal Xiaomi dispose d’une fiche technique dans laquelle vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, c’est l’un des meilleurs achats si vous recherchez un haut de gamme pas cher qui reste au top.

Xiaomi 12T

Achetez le mobile Xiaomi au meilleur prix

MediaTek Dimension 8100 Max

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED 6,67″, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie 5 000 mAh avec charge rapide à 120 W

NFC et 5G

La première chose qui retiendra votre attention est l’écran de ce Xiaomi, qui occupe pratiquement toute la façade et qui gaspille la couleur. Il atteint 6,67 pouces, avec la technologie AMOLED, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui vous accrochera. Cette dernière caractéristique le rend rapide et fluide, je vous assure que c’est un avant et un après.

C’est un beau smartphone élégant, avec un dos mat dans lequel vivent 3 caméras. Ils sont d’un très bon niveau, vous pourrez prendre des photos de qualité avec son appareil photo principal de 108 mégapixels, son grand angle de 8 mégapixels et son appareil photo macro de 2 mégapixels.

A l’intérieur, l’un des meilleurs processeurs MediaTek, le Dimensity 8100 Max. Profitez-en, aucun jeu ou application ne pourra lui résister. De plus, grâce à ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, vous n’aurez aucun souci à vous faire.

Notre protagoniste a également la capacité de récupérer de l’énergie à pleine vitesse, sa batterie est compatible avec une charge rapide de 120W. Vous devez partir de chez vous dans quelques minutes et il ne vous reste que 15% ? Pas de problème, connectez ce Xiaomi 12T et voyez comment son pourcentage de batterie monte comme l’éclair. C’est une joie.

Xiaomi 12T

La technologie n’avance plus aussi vite qu’il y a quelques années, les nouveaux appareils ne sont pas si différents de leurs prédécesseurs. Le Xiaomi 12T est une véritable bête, un smartphone capable d’offrir une expérience exceptionnelle et de vous accompagner pendant des années pour suivre le rythme. Avec une réduction de 165 euros, c’est tout doux, je n’y penserais plus.

