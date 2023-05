Cette application open source est le meilleur lecteur YouTube que j’ai essayé sur Android

LibreTube est une application gratuite pour YouTube qui a un design très similaire à l’application officielle et vous permet de profiter des fonctionnalités de la version Premium sans payer un centime.

L’application LibreTube sur un mobile Android

YouTube est, sans aucun doute, l’un des services de streaming les plus populaires aujourd’hui et la plupart d’entre nous utilisent généralement son application officielle pour regarder les vidéos de nos chaînes préférées, mais si nous n’avons pas d’abonnement YouTube Premium, il existe certaines fonctionnalités du application dont nous ne pouvons pas profiter comme jouer en arrière-plan ou télécharger des vidéos dans la mémoire de notre mobile.

Évidemment, nous avons à notre disposition une série d’alternatives à l’application YouTube qui nous permettent de pallier ces lacunes et après les avoir pratiquement toutes essayées, je vais aujourd’hui parler du meilleur lecteur YouTube que j’ai essayé sur Android. Cela s’appelle LibreTube, c’est open source, et c’est aussi proche de l’application YouTube officielle que vous allez le trouver.

Tirez le meilleur parti de YouTube avec LibreTube

La première chose qui ressort de LibreTube est son esthétique, puisque cette application open source s’engage sur un design basé sur Material You qui nous rappelle, et beaucoup, l’application Google.

De même, LibreTube a une interface simple et fonctionnelle assez similaire à celle de l’application officielle, puisque nous avons une barre inférieure avec trois onglets qui nous permettent d’accéder rapidement à l’écran d’accueil de l’application, aux abonnements et à la bibliothèque. .

Bien sûr, dans cette application, nous ne pourrons pas entrer dans notre compte Google pour synchroniser l’historique, les favoris, les abonnements ou les vidéos enregistrées à regarder plus tard, mais nous aurons la possibilité d’ajouter manuellement les chaînes auxquelles nous étions abonnés en suivant ces étapes simples :

Ouvrez l’application LibreTube sur votre mobile Android

Cliquez sur l’icône de la loupe qui se trouve dans la partie supérieure droite

Écrivez le nom du canal que vous souhaitez ajouter, par exemple « urbantecno » et cliquez sur la touche Entrée du clavier du smartphone

Enfin, appuyez sur la carte de chaîne qui apparaît en haut des résultats de recherche et appuyez sur le bouton S’abonner

Lorsque l’on regarde une vidéo YouTube dans LibreTube, on se retrouve avec un player très complet qui possède une barre inférieure composée de 5 boutons :

: cette option nous permet de partager la vidéo avec nos amis via n’importe quelle autre application

Télécharger : cliquer sur ce bouton téléchargera la vidéo sur le stockage interne de notre terminal

Pop-up : en touchant cette option, la vidéo continuera à jouer dans une fenêtre pop-up que nous pouvons déplacer sur l’écran

Audio : si nous cliquons sur ce bouton, seul l’audio de la vidéo sera lu et nous pourrons continuer à l’écouter en arrière-plan

Enregistrer : avec cette dernière option, nous pouvons enregistrer les vidéos pour les regarder plus tard, comme dans l’application officielle

De plus, si nous touchons l’écran lors de la lecture d’une vidéo et cliquons sur l’icône de flèche vers le bas dans le coin supérieur droit, un menu s’ouvrira dans lequel nous pourrons modifier la vitesse de lecture, augmenter la qualité de la vidéo et activer les sous-titres dessus. .

LibreTube est une application totalement gratuite, mais comme cela arrive généralement avec certaines applications open source, elle n’est pas disponible dans le Google Play Store, donc pour la télécharger, vous devrez le faire depuis son référentiel officiel sur GitHub ou via la boutique d’applications alternative gratuit pour Android, F-Droid. Pour que vous n’ayez pas à chercher ces liens, nous vous laissons tous les deux sous ces lignes.

Téléchargez LibreTube gratuitement sur GitHub

Téléchargement gratuit de LibreTube sur F-Droid

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :