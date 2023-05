Google a une application de galerie pas si connue et c’est l’alternative parfaite à Google Photos

Si vous en avez marre de l’application galerie sur votre mobile ou que vous cherchez une alternative à Google Photos, cette option vous intéresse.

L’application Google Photos sur un smartphone Android

Il est de plus en plus courant de voir certains fabricants de smartphones expédier leurs appareils sans application de galerie native préinstallée sur les appareils, laissant Google Photos comme seule option disponible pour afficher et organiser les photos et vidéos prises sur le téléphone. Mais que se passe-t-il si vous ne souhaitez pas utiliser Google Photos ?

applications de photographie

Heureusement, il existe de nombreuses applications de galerie pour Android qui peuvent être téléchargées. L’un d’eux, peut-être l’un des moins connus, vient de Google lui-même et constitue une alternative fantastique à Google Photos.

Gallery, l’application de galerie gratuite et légère « made by Google »

L’application en question est « Galerie », un outil assez simple qui, à ses débuts, a été conçu pour offrir une bonne expérience même sur les téléphones mobiles avec des spécifications modestes.

Il a une interface qui rappelle Google Photos, avec une grille d’images où apparaîtront toutes les photos et vidéos stockées dans la mémoire de l’appareil. Un onglet « Albums » est également disponible, à partir duquel vous pouvez accéder aux dossiers contenant les images et les vidéos.

Gallery dispose également d’un éditeur d’images et d’un éditeur vidéo. Le premier vous permet d’améliorer automatiquement les photos ou de faire quelques ajustements, comme l’application de filtres, la rotation ou le recadrage. L’éditeur vidéo est un peu plus limité, car il vous permet uniquement de couper les clips pour réduire leur durée.

Si vous recherchez une application de galerie simple, légère et gratuite, Gallery est l’une des meilleures options que vous trouverez sur Google Play. Il n’est pas aussi complet que les autres alternatives disponibles, mais il a plus qu’assez de fonctions pour répondre aux attentes des utilisateurs moins exigeants qui n’ont besoin que d’un outil où ils peuvent visualiser leurs photos et vidéos sur leur mobile.

Télécharger sur Google Play | Galerie

