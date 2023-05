Le PDG de Google gagne déjà 800 fois plus que l’employé moyen : c’est son salaire de millionnaire

Sundar Pichai est l’un des PDG les mieux payés au monde. C’est ce qu’il a gagné en 2022.

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet (société mère de Google)

Fin 2022, peu avant que Google ne décide de licencier 12 000 employés (6 % du total), le PDG de Google, Sundar Pichai, a été récompensé par l’entreprise d’un salaire de 226 millions de dollars, l’un des plus élevés du paysage technologique actuel. C’est ce qu’ont révélé les dernières informations partagées par Reuters, où ils expliquent que le salaire du principal dirigeant de l’entreprise dépasse de 800 fois le salaire moyen d’un employé de Google.

Selon les informations partagées par l’entreprise elle-même, une grande partie de la rémunération obtenue par Pichai (environ 218 millions de dollars) fait référence à la valeur des actions. Deux autres millions de dollars appartiennent au salaire annuel de Pichai (qui n’a pas varié entre les années 2020 et 2022), et comprend six millions destinés à la sécurité personnelle du PDG.

Sundar Pichai a gagné plus de 200 millions d’euros en 2022

La nouvelle se révèle au milieu d’un changement de stratégie mené par Google, avec lequel il aspire à réduire les coûts au sein de l’entreprise via la fermeture de divisions telles que celle en charge de Stadia ou le licenciement de milliers d’employés de votre personnel à travers le monde. Récemment, certains salariés de l’entreprise ont décidé de manifester contre les mesures adoptées par Alphabet.

Google a pris d’autres mesures de réduction des coûts ces derniers mois, notamment en se débarrassant des robots qui nettoient ses cafétérias et en réduisant la fréquence de remplacement des ordinateurs des employés. La principale responsable financière de Google, Ruth Porat, a également assuré que l’utilisation d’équipements et de services tels que les cours de fitness, les agrafeuses ou le ruban adhésif sera limitée.

Récemment, Google a fait état d’une légère augmentation des revenus obtenus tout au long du premier trimestre de l’année 2023, passant de 68,100 millions de dollars à 69,790 millions de dollars.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :