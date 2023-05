Cette application utilise l’IA pour améliorer les photos. Le voir fonctionner est incroyable

Avec cette application, nous pouvons oublier les photos pixélisées.

SuperImage est une application qui va nous faciliter la vie

Les IA sont sur toutes les lèvres. Cela inclut les IA d’imagerie. [Midjourney] C’est le meilleur exemple de ces IA qui creusent un écart de plus en plus grand auprès du grand public. En fait, aujourd’hui, nous pouvons créer des images avec l’IA sur mobile, c’est pourquoi beaucoup commencent à considérer que les artistes feront partie de ces professions qui vont disparaître à cause de l’IA. A cette occasion nous ne vous apportons pas quelque chose comme ça, au contraire, mais quelque chose qui va nous faciliter la vie sans rien demander en retour. Nous parlons de SuperImage, une application qui augmentera la résolution de nos photos sans problème.

applications de photographie

Cette application est totalement gratuite et open source, nous n’aurons donc aucun problème à en faire bon usage sans aucun paiement.

Voici comment fonctionne SuperImage

Vous devez tenir compte du fait que cette application utilise la puissance de notre téléphone mobile. Plus il est puissant, plus il fonctionnera rapidement et mieux, car il n’est à aucun moment téléchargé sur Internet. C’est quelque chose de très positif de protéger nos données, mais si nous avons un téléphone portable un peu ancien, la tâche peut être un peu compliquée pour nous.

Sur certaines photographies très pixélisées, on peut remarquer que le résultat final est quelque peu flou, mais malgré tout, le résultat est très positif dans presque tous les aspects.

Le fonctionnement est très simple, vous ouvrez l’application, choisissez l’image et appuyez avec votre doigt sur « Upscale ». Une fois cela fait, vous verrez comment l’image déjà traitée apparaîtra lorsqu’elle sera prête.

En bref, les fonctions de cette application sont les suivantes :

Améliorez nos images en vous basant sur une IA. Il utilise le cadre d’apprentissage en profondeur (deep learning) MNNN et l’algorithme Real_ESRGAN pour les améliorer.

Pour ce faire, il utilise la puissance du GPU de notre mobile, nous aurons donc besoin d’un mobile plus puissant, mieux c’est.

Les photographies ne sont pas téléchargées sur Internet, la sécurité d’utilisation est donc maximale.

A quoi peut servir cette application ? Très simple, généralement pour donner une nouvelle vie à ces vieilles photographies qui ont une résolution lamentable due aux objectifs des appareils photo de l’époque. Cependant, ces mêmes photos ont une valeur sentimentale pour nous, nous voulons donc les récupérer. Il sert également à agrandir une image que l’on souhaite utiliser comme fond d’écran, puisque dernièrement les écrans proposent une haute résolution mais de nombreux fonds ne sont qu’en Full HD.

Sur Google Play, il a d’excellentes notes. Actuellement, avec plus de 50 000 téléchargements, il a une note de 4,9 étoiles sur 5. Ce qui montre que l’application fonctionne parfaitement. De plus, les utilisateurs semblent très heureux assurant qu’il s’agit d’une très bonne application. Voici un exemple :

J’aime. Il a d’excellents résultats. Bien qu’il soit bon qu’il ait plus d’outils ou des filtres pour effectuer des ajustements précédents sur les images avant de procéder à la mise à l’échelle. Continuez à améliorer ce bon outil.

Nous pouvons le télécharger totalement gratuitement sur le Google Play Store bien qu’il ne soit actuellement pas disponible pour iOS, c’est donc une excellente option si nous devons donner vie à certaines images qui ont subi les ravages du temps.

Téléchargez « SuperImage » depuis le Google Play Store

