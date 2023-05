Ce sera le nouveau pliage Samsung : les images du Galaxy Z Flip 5 sont révélées

Les premières fuites arrivent dans les images de ce que sera le Samsung Galaxy Z Flip 5, et la vérité est qu’elles ne peuvent pas être plus prometteuses.

Rendu du Samsung Galaxy Z Flip 5.

Samsung a longtemps dominé le marché du pliage d’une main de fer. Là, nous avons le Galaxy z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 pour témoigner que personne n’a le contrôle de ce secteur du marché et que, malgré les offres d’autres fabricants (comme le magnifique OPPO Find N2 Flip), en termes de pliage ils sont les qu’est-ce qu’ils envoient

Selon les dernières fuites, il semble qu’ils vont continuer à maintenir ce domaine, au moins pendant un certain temps encore. D’après ce qui a été publié dans MediaPeanut en collaboration avec le pronostiqueur bien connu @OnLeaksOn sait désormais à quoi ressemblera le Galaxy Z Flip 5. Et attention car le petit écran va apporter un changement drastique dans ces terminaux.

Adieu l’écran de l’heure, de la date et des notifications ?

La première chose qui surprend à propos de ces rendus est un écran extérieur plus grand, quelque chose qui a déjà été discuté lorsque les premières rumeurs sur ce terminal ont commencé à apparaître. L’apparence de cet écran pourrait tout de même changer, puisque ce sont les premiers rendus qui apparaissent du terminal et tout pourrait encore arriver jusqu’à sa présentation.

On y voit que cet écran extérieur occupe la plus grande partie de la surface du revêtement supérieur de la coque ; il s’étend même un peu près de la zone de l’île de la caméra. La forme est inhabituelle, mais cela ne doit pas être négatif en soi.

Indépendamment de cela, il y a une amélioration considérable par rapport aux modèles précédents. Cet écran d’extérieur est estimé à environ 3,4 pouces ce qui, semble-t-il, sera beaucoup moins contraint que ses homologues actuels. Son fonctionnement, pour l’instant, reste une grande inconnue. Les possibilités qu’il peut offrir sont cependant très prometteuses.

Pour le reste, ce que l’on voit sur les images semble se traduire par un appareil qui ne diffère pas beaucoup de son prédécesseur. L’appareil devrait être présenté au cours du mois de juillet, une date un peu inhabituelle pour la marque coréenne.



