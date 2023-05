Ce Samsung Galaxy fait partie des meilleures ventes en deux couleurs et à un prix historique

Avec son écran 120 Hz et sa grosse batterie il se place au dessus de certains mobiles Xiaomi.

Ce Galaxy M33 est déjà mis à jour vers Android 13, dispose d’une connectivité 5G et d’un bon appareil photo de 50 MP.

Si vous recherchez un mobile offrant d’excellentes performances sans avoir à débourser une fortune, le Samsung Galaxy M33 5G est une option à ne pas négliger. Ce modèle Samsung est devenu l’un des meilleurs vendeurs sur Amazon la semaine dernière, avec d’autres de la marque Xiaomi. Cela pourrait être une option cadeau pour la prochaine fête des mères (dimanche 7 mai).

Le prix officiel du Samsung Galaxy M33 5G est de 359 euros, mais actuellement vous pouvez l’obtenir pour environ 229 euros sur Amazon dans ses trois coloris (noir, bleu ou vert), pour 261 euros sur Miravia ou 259 euros sur le site de Samsung. Bénéficiez d’une remise exceptionnelle sur l’un des meilleurs mobiles milieu de gamme actuels.

Samsung Galaxy M33 5G (6/128 Go)

Obtenez l’un des meilleurs de la famille Galaxy M

Bien qu’il s’agisse de Samsung de la famille Galaxy M, ce M33 5G est équipé d’un écran IPS de 6,6 pouces (et non Amoled ou Super Amoled) qui a une résolution Full HD+. Vous pouvez profiter d’images et de vidéos avec une grande netteté et une qualité d’image incroyable. De plus, son taux de rafraîchissement de 120 Hz rend l’écran plus fluide et plus rapide, améliorant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur. L’écran est également protégé par Gorilla Glass 5 pour résister, surtout, aux rayures.

Au niveau des performances, vous n’aurez pas de problèmes avec ce Galaxy M33 5G, car il possède le processeur Exynos 1280 de Samsung et près de 425 000 points au test Antutu. Ce matériel est complété par les 6 Go de RAM LPDDR4X qu’il intègre et les 128 Go de mémoire interne extensible avec des cartes micro SD. Et bonne nouvelle, la mise à jour vers Android 13 est garantie cette année.

La caméra arrière quadruple de 50 MP, ainsi que le grand angle de 5 MP, l’objectif macro et le mode portrait, vous permettent de capturer des images et des vidéos époustouflantes dans toutes les situations. La caméra arrière peut également enregistrer des vidéos 4K sans problème, c’est un appareil idéal pour les amateurs de photographie et d’enregistrement vidéo occasionnel.

Vous n’aurez pas à vous soucier de manquer de batterie. La batterie de 5000 mAh est plus que suffisante pour durer quelques jours, même si vous l’utilisez de manière intensive. De plus, la charge rapide de 25 W indique que vous pouvez le recharger en un instant et recommencer à l’utiliser rapidement. Le chargeur officiel n’est pas inclus dans la boîte, mais vous pouvez l’obtenir pour environ 13 euros sur Amazon.

Cet appareil dispose également d’une connectivité 5G, NFC, WiFi 5, port casque, Bluetooth 5.0, Dual SIM et GPS. Tout cela se combine pour offrir une connectivité et une expérience utilisateur exceptionnelles. Vous pourrez à nouveau dépoussiérer vos anciens écouteurs filaires pour profiter de votre musique et d’appels cristallins.

Samsung Galaxy M33 5G (6/128 Go)

Le Galaxy M33 5G offre une expérience utilisateur satisfaisante et des performances fluides. De plus, sa connectivité 5G le rend compatible avec les réseaux de dernière génération. Profitez de cette offre spéciale et obtenez ce téléphone à un prix incroyablement bas, ce qui en fait un choix idéal comme cadeau pour la fête des mères ou simplement comme achat pour vous-même.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :