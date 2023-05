Le logo Google n’est pas mathématiquement parfait, mais il y a une explication à cela

Un graphiste explique pourquoi le logo Google n’est pas « parfait » compte tenu de ses mensurations.

Si vous regardez attentivement, le logo Google ne forme pas un cercle parfait, mais il y a une raison impérieuse pour laquelle il est si

Vous le connaissez très bien, et vous le retrouverez probablement des dizaines de fois sous vos yeux tout au long de la journée. Et pourtant, il est probable que vous ne connaissiez pas encore l’un des secrets les mieux gardés du très célèbre logo du « G » de Google : il n’est pas mathématiquement parfait ». Pourtant, il existe des raisons impérieuses pour lesquelles l’entreprise, dans sa jour , a décidé de ne pas tenir compte des lois mathématiques (jusqu’à un certain point) lors de la conception de son nouveau logo.

Si vous passez quelques secondes à regarder le design du logo Google, vous remarquerez probablement quelques petites choses. L’un des plus frappants est que le G ne forme pas un cercle parfait. De plus, les bandes rouges, vertes et jaunes n’occupent pas la même zone.

Dans cet esprit, il peut sembler que le logo Google présente des défauts de conception. La réalité est bien différente, car tous ceux qui semblent être des échecs sont causés par des décisions prises délibérément par leurs créateurs, comme l’a expliqué le designer Arun Jangra.

Le logo Google vise la perfection optique, pas les mathématiques

En analysant le logo Google d’un point de vue esthétique, le designer passe en revue quelques-uns des (supposés) défauts du fameux « G ». Indique, par exemple, que les cercles extérieur et intérieur ne sont pas alignés avec les bords du logo et qu’il y a un espace libre entre le bord extérieur à droite et le cercle qui le recouvre.

De même, après avoir placé des lignes superposées visant à analyser la géométrie du logo, il s’avère que les lignes du logo lui-même ne sont pas conformes aux règles mathématiques, puisqu’elles ne se croisent pas au milieu.

Il parle également de l’incohérence dans la répartition des couleurs dans les différentes sections du logo, et du manque d’alignement entre les parties rouges et jaunes.

Maintenant, que se passerait-il si toutes ces « erreurs » étaient corrigées ? Le résultat serait quelque chose de similaire au logo situé à droite dans l’image sous ces lignes :

Après avoir apporté les modifications pertinentes, on se retrouve avec un logo mathématiquement parfait, mais qui, comme l’explique lui-même le designer, n’est pas optiquement équilibré. Des détails tels que la partie bleue du nouveau logo ressortent trop et font que les formes n’ont pas les proportions adéquates.

De même, en élargissant la zone occupée par la couleur jaune, elle semble dominer le reste car c’est une couleur plus chaude et plus lumineuse que le reste des tons qui l’entourent.

Il est très probable que l’un des premiers croquis du logo « G », dans l’une des nombreuses itérations qu’il a subies, comme cela s’est également produit avec le nouveau logo Chrome, était quelque chose de similaire au logo à droite à droite. . Cependant, les designers chargés de façonner ce fameux logo se rendraient compte des inconvénients d’aspirer à la perfection mathématique. Pour cette raison, il a été décidé d’effectuer les modifications pertinentes dans le but de générer une image plus équilibrée optiquement, en éliminant toutes les caractéristiques disproportionnées à l’œil nu.

Pour y parvenir, les graphistes mettent en œuvre des techniques telles que le « overshooting », qui consiste à dépasser les lignes directrices fixées par une police de caractères avec les trajectoires courbes des caractères, pour atteindre une plus grande cohérence.

La dernière grande mise à jour du logo Google a été officialisée en 2015, et on en parle encore aujourd’hui. Il est fort probable que le fameux « G » du moteur de recherche change encore tôt ou tard, et nous serons de nouveau là pour examiner toute son actualité à la loupe.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :