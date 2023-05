Apple watchOS 10 inclura une conception améliorée avec un accent sur les widgets

Selon Mark Gurman, dans le dernier numéro de la newsletter Power On, Apple travaille à apporter des changements majeurs à l’Apple Watch cette année. Le rapport affirme que la société travaille sur une nouvelle interface utilisateur pour watchOS 10 et que l’accent est mis sur les widgets. Les widgets font partie intégrante de l’interface utilisateur de watchOS 10. Il décrit le nouveau design comme « rappelant un cadran de montre Siri » et similaire à une « pile de widgets » probablement similaire à ce à quoi ressemblent actuellement les iPhones et les iPads.

« Le plan est que les utilisateurs puissent faire défiler une série de widgets différents – événements en temps réel, météo, cours de la bourse, rendez-vous du calendrier, etc. – sans lancer l’application », a déclaré Gurman. « La nouvelle interface agira comme une superposition sur n’importe quel cadran de montre ». L’objectif global de cette nouvelle conception est de permettre aux utilisateurs de « revoir les informations plus rapidement », sans ouvrir l’application.

Gurman affirme également qu’Apple envisage de modifier la fonction Digital Crown de l’Apple Watch. Dans la version actuelle de watchOS, appuyer sur la couronne numérique permet d’afficher le cadran de la montre ou l’écran d’accueil. Cependant, dans watchOS 10, appuyer sur la couronne ouvrira la nouvelle interface de widget.

Comme l’a dit Gurman, cela est similaire à la fonction originale « Glances » de l’Apple Watch. Pour autant que nous le sachions, dans la version initiale de watchOS, Glances apparaîtra lorsque vous balayez vers le haut depuis le bas. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder rapidement aux notifications pertinentes de diverses applications, mais a finalement été abandonnée par Apple.

Mises à jour Apple watchOS 10

Les utilisateurs d’Apple Watch attendent avec impatience la sortie de watchOS 10, la dernière mise à jour annuelle du système Apple Watch. Pour le moment, il n’y a aucune information officielle d’Apple sur ce nouveau système. Cependant, il y a plusieurs rumeurs et sur ce que nous devrions attendre de la mise à jour.

L’un des changements les plus notables que nous pouvons attendre de watchOS 10 est une meilleure interface. Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, la mise à jour apportera des changements notables à l’interface utilisateur. Alors que tout changement majeur dans ce domaine entraînera certainement un recul, Apple devrait rendre l’interface utilisateur plus conviviale et intuitive.

Les rumeurs prétendent également que le watchOS 10 apportera également un meilleur style à Siri. Selon certaines informations, Apple rendra Siri plus actif et plus précis. Cela permettra aux utilisateurs d’interagir avec leur Apple Watch plus facilement et plus efficacement. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple lancera de nouveaux cadrans de montre. Cela inclura des cadrans de montre personnalisés qui permettront aux utilisateurs d’ajouter leurs propres photos et conceptions.

Suivi de la condition physique

Une autre fonctionnalité que les utilisateurs espèrent voir dans watchOS 10 est un meilleur suivi de la condition physique. Apple n’a cessé d’améliorer les capacités de suivi de la condition physique de l’Apple Watch. Les utilisateurs espèrent maintenant que la nouvelle mise à jour apportera des fonctionnalités encore plus avancées, telles que le suivi du sommeil et une surveillance plus précise de la fréquence cardiaque.

Il y a des rumeurs selon lesquelles watchOS 10 améliorera la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch. Alors que l’Apple Watch a déjà une autonomie de batterie décente, de nombreux utilisateurs aimeraient la voir encore améliorée, leur permettant d’utiliser leur montre pendant de plus longues périodes sans avoir besoin de recharger.

Conclusion

Apple n’a pas encore annoncé officiellement les nouvelles fonctionnalités de watchOS 10, nous n’avons donc pour l’instant que des spéculations. Comme d’habitude, il est préférable de prendre cette information avec un grain de sel. D’une interface mise à jour à une intégration améliorée de Siri, des cadrans de montre personnalisables et un meilleur suivi de la condition physique, les utilisateurs attendent avec impatience les nouvelles fonctionnalités que watchOS 10 apportera à l’Apple Watch. Avec la sortie de watchOS 10 qui devrait coïncider avec la sortie d’iOS 17 en juin, les fans d’Apple n’auront pas à attendre longtemps pour savoir ce que la nouvelle mise à jour apportera.

