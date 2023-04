watchOS 10 : les widgets joueront un rôle important

Introduction de la prise en charge des widgets sur iOS il y a quelques années. La société continue de les améliorer au fil du temps avec de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, il vise à apporter les widgets à l’interface Apple Watch. Plus précisément, avec la prochaine mise à jour de watchOS 10, Apple introduira un tout nouveau système de widgets. Cette nouvelle fonctionnalité Widgets jouera un rôle central dans le watchOS 10 en termes de nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles informations viennent directement du très fiable Mark Gurman de Bloomberg.

watchOS 10 va introduire des widgets dans le cadre d’une nouvelle expérience

Dans la dernière édition de la newsletter « Power On » de Mark Gurman, Gurman déclare que les widgets seront une « partie centrale » du watchOS 10 d’Apple. Il compare le nouveau système à Glances. L’interface des widgets est revenue sur l’Apple Watch d’origine mais a été abandonnée. Cependant, il apportera le même visuel que les widgets iOS introduits avec iOS 17. La nouvelle interface utilisateur des widgets ressemblera au cadran de la montre Siri fourni avec watchOS, mais sera une superposition pour n’importe quel cadran Apple Watch. De plus, il est également similaire aux piles de widgets, une fonctionnalité d’iOS et d’iPadOS. Il permet aux utilisateurs d’empiler de nombreux widgets en un seul et de les faire défiler.

Gurman déclare qu’Apple prévoit de permettre aux utilisateurs de faire défiler une série de widgets différents pour obtenir des informations. Il sera possible de consulter la météo, les rendez-vous du calendrier, le suivi des activités, etc. Cela vous fera gagner un temps spécial sur wearOS sans que vous ayez besoin de lancer des applications pour obtenir les informations. Étant donné que la montre a tendance à être un appareil d’utilisation plus pratique, ce sera assez intéressant.

Un exemple que les « widgets sont au centre » de watchOS 10 est qu’Apple étudie de nouvelles interactions avec les boutons. Par exemple, en appuyant sur la couronne numérique, l’utilisateur peut lancer la nouvelle vue des widgets, plutôt que d’avoir à naviguer vers l’écran d’accueil.

Gurman pense qu’Apple réalise enfin qu’une expérience de type iPhone ne fonctionne pas sur une montre. En fait, les « applications Apple Watch ont à peine fait leur chemin », alors Apple étudie de nouvelles choses. Il convient de noter, cependant, que la nouvelle prise peut être facultative. Apple prend des mesures prudentes et conservatrices, de sorte qu’il ne fera pas un changement aussi radical de l’expérience de l’application à quelque chose de totalement perturbateur. Les widgets ne sont qu’une partie de ce que Gurman prétend être l’une des plus grandes mises à jour logicielles de l’Apple Watch. Ce sera également le changement le plus important apporté à la série Apple Watch cette année. Après tout, ils apporteront des mises à jour matérielles minimales.

Les nouvelles montres Apple ne devraient arriver qu’en septembre, mais nous aurons un aperçu de watchOS 10 dans toute sa splendeur lors de la WWDC 2023 qui se déroule en juillet. Apple présentera également iOS 17 qui, en prenant les rumeurs comme base, devrait être l’une des plus grandes mises à jour.

