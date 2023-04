Un ancien designer d’Apple montre l’appareil qui pourrait remplacer demain les téléphones portables

Humane est une « start-up » fondée par deux anciens dirigeants d’Apple avec un horizon très ambitieux : ils veulent « construire une technologie qui semble plus familière, naturelle et humaine » en termes d’utilisation et d’interaction.

L’appareil de Humane est plus petit qu’un mobile et projette des informations sur n’importe quelle surface.

On connaît depuis quelque temps Humane comme le grand pari d’Imran Chaudri, ancien designer leader chez Apple, et de Bethany Bongiorno, ancienne directrice des logiciels chez le géant de Cupertino, devenue une start-up technologique très ambitieuse, presque secrète au départ. Moins en termes d’objectifs et de produit, bien qu’avec l’idée de révolutionner l’industrie avec des appareils « plus familiers, naturels et humains » en termes d’interaction et de fonctionnalité.

En fait, son slogan « Change Everything » ne laissait aucun doute sur le fait que quelque chose de très nouveau était à portée de main, et on nous avait déjà dit qu’il s’agissait d’une sorte de portable avec un système de projection laser inédit, qui nous permettrait d’interagir avec l’appareil sur n’importe quelle surface de manière plus intuitive et naturelle.

Et maintenant, grâce à nos collègues de 9to5Google, nous pouvons découvrir plus de détails sur un produit qui progresse dans son concept et qui est déjà un prototype fonctionnel, sur lequel nous pouvons également obtenir des informations instantanément en vous inscrivant sur le propre site Web de Humane.

Un produit révolutionnaire qui devra encore nous convaincre de son utilité

Comme vous le verrez dans les galeries d’images qui accompagnent cet article, la vérité est qu’Imran Chaudhri a en effet présenté un gadget très différent de tout ce qui a été vu à ce jour à la conférence TED 2023, révélant quelque chose qui fonctionnait de manière similaire à un insigne Combadge de Star Trek, au cas où vous ne vous en souviendriez pas, une sorte de borne de communication intégrée aux insignes sur les vestes des protagonistes.

Au début, on parlait d’une puce Qualcomm Snapdragon, ainsi que d’une caméra grand angle avec un champ allant jusqu’à 180 degrés et stabilisée avec OIS qui serait aidée à la fois par une autre caméra 3D et par un capteur LiDAR, qui serait utilisé pour sa part de reconnaître nos gestes par voie hertzienne et ainsi pouvoir interagir avec l’appareil.

Galerie de photos « démo » humaine

La vérité est que nous ne connaissons avec certitude aucun de ces détails, mais en effet nous voyons un appareil plus petit qu’un smartphone, rangé dans une poche de veste, laissant une petite partie visible, dans laquelle nous pouvons trouver une LED qui montrera quand l’appareil écoute en attendant les instructions, une caméra et le projecteur laser qui nous montreront cet écran interactif sur n’importe quelle surface, comme nos mains.

L’ancien designer d’Apple lui-même a fait une petite démonstration en activant le gadget Humane en le touchant légèrement, et en montrant un appel sur la paume de la main avec une assez bonne définition, bien qu’uniquement en vert clair pour l’instant et sans beaucoup plus de détails.

Enfin, l’appareil de communication de Humane qui vise à révolutionner l’interaction entre l’humain et le ‘gadget’ semble une réalité, même si pour l’instant ce n’est qu’un prototype à projection laser qui doit grandir et nous convaincre.

C’est un prototype et évidemment nous ne savons pas s’il aura enfin Android et une projection en couleur, ni quel matériel l’intégrera, encore moins son prix, mais la vérité est que cette démonstration indique que Humane est sérieux et qu’ils sont en effet travailler sur quelque chose de très perturbateur.Nous verrons si cela réussit comme Andy Rubin l’a tenté à l’époque avec sa signature malheureuse d’Essential.

Les attentes sont très élevées, car Imran Chaudhri a été responsable du design chez Apple pendant plus de deux décennies entre 1995 et 2006, en plus de travailler dans l’équipe Human Interface du géant de Cupertino. De plus, Bethany Bongiorno a travaillé dans l’équipe d’ingénierie logicielle iOS et Mac pendant 8 ans, la dirigeant même, de sorte que ses CV placent la barre plus haut pour ce que nous attendons tous.

On verra à la fin ce qu’ils nous montrent dans Humane et combien de temps il faut pour être prêt, mais on va garder une trace d’eux car ça vaudra la peine de voir leur travail… C’est sûr !

