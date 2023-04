Les 4 meilleures applications pour écouter de la musique classique sur son mobile

Nous vous révélons quelles sont les meilleures options pour profiter de la meilleure musique classique.

Ce sont les meilleures applications musicales

Si vous êtes passionné de musique classique ou que vous êtes une personne formée à ce type de genre, il est fort possible que vous recherchiez depuis un certain temps une application de musique classique qui corresponde à vos goûts. Sur Spotify, nous trouvons une grande collection de musique classique, la même que sur d’autres alternatives à Spotify, mais la vérité est que souvent on recherche une application plus axée sur le genre recherché car elle pourrait ajouter des fonctions qui sont un facteur de différenciation. Par conséquent, aujourd’hui, nous allons vous proposer les meilleures applications pour écouter de la musique classique sur notre mobile.

Asseyez-vous et préparez-vous, car avec ces applications, vous pourrez profiter de votre musique préférée sans aucune limitation.

Les quatre meilleures applications de musique classique

La musique classique est l’un des genres musicaux qui suscite le plus de passions. Bien qu’aujourd’hui son impact soit moindre que celui d’autres genres, il a une qualité enviable et beaucoup de gens continuent de louer des symphonies qui ont été faites il y a des centaines d’années.

Radio classique

IDAGE

Musique classique

Apple Musique Classique

Ici, nous allons vous dire quelles sont les meilleures options pour profiter de la musique classique sur votre téléphone mobile.

IDAGE

IDAGIO n’est pas n’importe quelle application, puisque c’est l’application leader. Il a construit une énorme communauté autour de lui et possède l’application la plus raffinée de toutes. Par conséquent, il est devenu l’application la plus réputée du marché et possède des caractéristiques uniques qui ont été le résultat de nombreuses années de tests. Parmi ses fonctions on retrouve :

Il possède un catalogue gigantesque de 2 millions d’œuvres.

Vous pouvez facilement voir les différentes versions d’une même œuvre.

Chaque semaine une recommandation personnalisée vous est faite.

Il existe des listes de lecture exclusives créées par des experts.

Il a le mode hors ligne (uniquement avec Premium+)

Permet l’audio haute fidélité à 320 kbps ou le FLAC 16 bits à 44,1 kHz.

Maintenant, bien qu’elle ait une période d’essai, l’application nécessite un abonnement pour que nous puissions en profiter. Le forfait le moins cher coûte 9,99 euros par mois et le forfait Premium+ a un prix total de 14,99 euros.

Téléchargez « IDAGIO » depuis le Google Play Store

Radio classique

Classical Radio n’est pas une application de streaming en tant que telle, mais fonctionne comme une radio de musique classique. Parmi ses fonctions, nous retrouvons les suivantes :

40 chaînes de musique classique triées sur le volet par des professionnels.

Il a une liste de styles différents pour choisir ce que nous aimons le plus.

Nous pouvons diffuser la musique sur d’autres plates-formes comme Chromecast.

Cela nous permet de contrôler la consommation de données.

Vous pouvez vérifier la liste de lecture à partir de l’écran de verrouillage.

En bref, c’est une application un peu différente, car elle ne nous laisse pas choisir ce que nous voulons, mais c’est quand même une très bonne option si ce que nous recherchons est quelque chose qui nous accompagne en format radio.

Téléchargez « Classical Radio » sur le Google Play Store

Musique classique

Avec « Classical Music », nous avons une application gratuite très intéressante. Il est simple, utile, intuitif et propose un grand nombre de chansons parmi les grands classiques du genre. Il est donc très intéressant d’en profiter autant que possible.

Il a des fonctions vraiment intéressantes telles que:

Il vous permet d’écouter toute la bibliothèque musicale qu’il comprend instantanément et gratuitement.

Comprend une minuterie. Écoutez-vous de la musique classique avant de vous endormir ? De cette façon, vous ne le laisserez pas jouer tout le temps, mais il ne sera là que le temps que vous le marquerez.

Il vous permet d’ajouter des chansons aux favoris et de les écouter sans connexion Internet.

Il comprend une vaste bibliothèque de musique classique avec les meilleurs compositeurs de tous les temps : Beethoven, Mozart, Chopin…

Tout cela disponible dans une application gratuite qui nous permettra d’utiliser plusieurs fonctions très intéressantes comme celles que nous avons déjà vues.

Téléchargez « Musique classique » depuis le Google Play Store

Apple Musique Classique

Le choix d’Apple pour la musique classique. Pendant des années, la rumeur disait qu’ils travaillaient sur cette application et elle a finalement vu le jour. La bonne nouvelle est qu’il est enfin là. La mauvaise nouvelle est qu’il n’est disponible que pour iOS. Il a les fonctions suivantes :

Il possède le catalogue le plus complet du monde de la musique classique. Avec 5 millions de titres, c’est assez impressionnant tout ce que nous pouvons entendre du genre.

Il est inclus dans notre abonnement Apple Music.

Cela nous permet de rechercher de manière personnalisée ce que nous préférons.

Il dispose d’un son spatial et de Dolby Atmos pour avoir la meilleure immersion musicale possible lorsque nous apprécions nos compositions préférées.

Comprend des biographies des compositeurs et une grande encyclopédie de descriptions des œuvres et peu d’informations à leur sujet. Très intéressant à apprendre.

Bref, c’est une option très intéressante que l’on ne trouve dans l’App Store que pour iOS.

