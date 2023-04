Xiaomi fait couler davantage le prix de sa smartwatch "Pro": design exquis, MIUI Watch et 14 jours d’autonomie

Remise de 50 euros pour la smartwatch de la plus haute qualité du catalogue Xiaomi. Attention, seulement pour un temps limité.

La meilleure smartwatch Xiaomi a un design spectaculaire, tant pour l’esthétique que pour la qualité de construction.

Il ne fait aucun doute que le roi du catalogue de smartwatch Xiaomi est la Xiaomi Watch S1 Pro, un modèle avec des fonctionnalités premium dans toutes les sections, du design à la batterie, en via l’écran et les fonctions. Nous parlons de cette Xiaomi Watch S1 Pro car Xiaomi elle-même baisse son prix en ce moment, vous pouvez l’acheter pour seulement 249,99 euros dans la boutique officielle du fabricant.

Le prix de vente conseillé de ce modèle est de 299,99 euros, la remise actuelle est donc de 50 euros. Cela peut sembler peu, mais il faut garder à l’esprit que cette montre n’est sur le marché que depuis quelques semaines. Vous pouvez également l’acheter moins cher sur Amazon et chez PcComponentes, mais la remise n’est pas aussi bonne que celle du store Xiaomi. De plus, ce dernier vous offre une livraison rapide et gratuite, même s’il faut garder à l’esprit que l’offre ne sera disponible que jusqu’au lundi 1er mai.

Cette Xiaomi Watch S1 Pro a un verre saphir, un grand écran AMOLED, MIUI Watch comme système d’exploitation et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Section par section, nous connaissons ci-dessous les caractéristiques de cette excellente montre intelligente de Xiaomi. Si vous recherchez la meilleure qualité, c’est un très bon achat.

Montre Xiaomi S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro, une smartwatch impressionnante proposée

Il faut s’arrêter au design de la Xiaomi Watch S1 Pro, car c’est vraiment un de ses points forts. Tout d’abord, il faut mentionner que vous pouvez l’acheter en noir avec le bracelet en fluorocarbone et en marron avec le bracelet en cuir. Les deux ont un boîtier en acier inoxydable et un écran protégé par un verre saphir. On aime aussi beaucoup la couronne cloutée qui permet de se déplacer dans le menu, elle est d’une grande qualité.

Un autre aspect que nous aimons beaucoup est que les cadres qui entourent l’écran sont très petits. Plus précisément, l’avant est principalement occupé par un écran AMOLED de 1,47 pouces, avec une résolution de 480 x 480 pixels et une luminosité maximale de 600 nits. Les images proposées par cette dalle sont très, très bonnes en termes de netteté, de contraste et de couleurs. C’est un écran tactile, vous pouvez donc utiliser votre doigt pour vous déplacer dans l’interface.

Le système d’exploitation intégré à cette Xiaomi Watch S1 Pro est MIUI Watch, très simple et aussi très fluide en fonctionnement. Les notifications de votre mobile arriveront instantanément, vous pourrez voir les informations météo et même régler vos achats en store grâce à la technologie NFC. Nous soulignons également la compatibilité avec les appels Bluetooth, c’est-à-dire que vous pouvez utiliser la montre elle-même pour envoyer et recevoir des appels téléphoniques. De plus, Xiaomi a inclus une fonction d’isolation du bruit afin que la communication soit transparente.

Les fonctions de la Xiaomi Watch vont plus loin et c’est aussi une smartwatch idéale pour surveiller votre activité physique. En plus de compter les pas que vous faites pendant la journée, il dispose également d’un catalogue de 100 modes sportifs parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez l’utiliser lorsque vous allez courir ou faire du vélo, lorsque vous faites un triathlon ou même lorsque vous pratiquez l’aviron. Bien sûr, il dispose d’un GPS de haute précision, il enregistre votre position à tout moment. D’autre part, il est résistant à l’eau, vous pouvez donc l’utiliser pour nager.

Montre Xiaomi S1 Pro

Les outils sont également complets en matière de santé : capteur de fréquence cardiaque, surveillance de l’oxygène sanguin, suivi du sommeil et surveillance du stress. D’autre part, la Xiaomi Watch S1 Pro dispose également d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Vous pouvez utiliser le microphone pour consulter les prévisions météo, régler une alarme et même contrôler d’autres appareils intelligents connectés à Alexa dans la maison.

La touche finale est la grande performance de la batterie de 500 mAh, qui atteint jusqu’à 14 jours d’autonomie en utilisation normale. Si vous êtes très exigeant lors de l’utilisation de ses fonctions, cette autonomie sera réduite à 10 jours, et même jusqu’à 5 jours si vous maintenez le mode écran allumé activé. Lorsqu’il s’agit de recharger votre batterie, vous pouvez choisir entre la base de charge fournie dans la boîte ou la charge sans fil.

Le résumé est que cette Xiaomi Watch S1 Pro est une smartwatch de haute qualité, vous la percevrez dès le premier instant où vous l’aurez au poignet. Il n’est pas habituel que son prix baisse autant, alors profitez-en pour l’acheter pour 249,99 euros dans la boutique Xiaomi avant que l’offre ne disparaisse.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :