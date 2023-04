Ce sont les 10 téléphones Xiaomi qui cesseront de recevoir les mises à jour de développement de la société

Le catalogue mobile Xiaomi est extrêmement vaste. Chaque année, l’entreprise peut lancer plus de 30 appareils (en comptant les modèles chinois), et chacun d’eux doit recevoir son propre développement, mises à jour ou améliorations au fil du temps.

C’est pourquoi, lorsque les terminaux atteignent un certain âge, ou que plus de trois ans se sont écoulés depuis leur lancement, Xiaomi décide d’arrêter d’utiliser ses ressources dans leur développement, et c’est ce qui arrivera avec 10 de ses mobiles. .

Il est temps de dire au revoir…

Malgré le fait que c’est une pratique très courante, et pas seulement pour Xiaomi, mais pour toutes les marques de mobiles sur le marché, si vous possédez l’un des mobiles que nous allons mentionner ci-dessous, il vaut mieux que vous pensiez à un successeur pour votre appareil, car à partir d’août, Xiaomi termine son programme de développement.

Les 10 appareils qui cesseront de recevoir le développement de la société à partir du 4 août sont les suivants :

Xiaomi Fold MIX

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi Pad 5, Pad 5 Pro et Pad 5 Pro 5G

Xiaomi CIVI et CIVI 1S

Redmi Note 11 Pro et 11 Pro+

Xiaomi 12X

Cela indique qu’à partir du mois d’août, Xiaomi cessera de se concentrer sur les futures mises à jour de ces appareils. Bien sûr, vous continuerez à recevoir des mises à jour stables et de sécurité, vous ne devez donc pas confondre la fin du programme de développement avec la fin de la durée de vie utile de votre mobile ou de votre tablette.

À partir d’Android 13, Xiaomi se concentrera sur deux versions : la version de développement et la version officielle. Pour les versions de développement, les appareils doivent avoir moins d’un an, c’est pourquoi l’entreprise n’offrira pas ces mises à jour aux appareils que nous avons mentionnés.

Mais ne t’inquiètes pas. Comme nous l’avons dit, il est fort probable que vous puissiez recevoir MIUI 15 et Android 14 lorsqu’ils atteindront les appareils Xiaomi à la fin de l’année, car des mobiles comme le Redmi Note 11 Pro+, qui figure sur la liste, n’ont même pas rencontré plus d’un an et demi depuis son lancement.

source | Mes Conducteurs

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :